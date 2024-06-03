中國和菲律賓關係緊張！歐盟承諾援助菲國 支持海事和網路安全
第21屆香格里拉對話論壇於5月31日到6月2日在新加坡舉行，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）在香格里拉對話期間，與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）及美國、韓國、立陶宛等防長會談，波瑞爾承諾在海事和網路安全領域幫助菲律賓。
國際中心賴正琳／綜合報導
中國和菲律賓因南海議題而陷入關係僵持，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今年獲邀擔任香格里拉對話主題講者，他聚焦南海議題，強調馬尼拉當局將捍衛每一吋主權，他說：「我不會屈服、菲律賓人也不會屈服」。
菲律賓政府2日指出，鐵歐多洛會見波瑞爾和韓國國防部長申源湜時，討論到區域安全挑戰和深化國防合作。波瑞爾說：「我們必須在這個地區（印太地區）做更多事。」歐盟願在海事安全和網路安全等領域援助菲律賓。
菲律賓與中國在南海關係緊張之際，菲律賓的駭客攻擊和入侵活動大幅增加。美國網路安全公司Resecurity報告顯示，今年第一季，針對菲律賓的網路攻擊和入侵活動增加325%，主要與南海爭端有關。
西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的區域，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。今年四月底菲律賓船艦在南海民主礁附近遭中國海警船攻擊受損，並且菲律賓政府批評中方又出動浮動屏障阻擋船隻前往民主礁，同時披露菲律賓船隻遭中國船艦「夾擊」的畫面，引發全球討論。