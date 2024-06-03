孫安佐再嗆父母「毀掉1心願」！曝心底埋怨：我也想要普通的幸福
孫安佐日前在泰國涉嫌吸毒、裸體擅闖民宅，3度遭到當地警方逮捕，狄鶯在5月初趕緊飛到泰國將他帶回台灣，沒想到他在回台後，不滿家人沒經過他同意就在他房間裡放符水，跟家人之間的矛盾越來越大，加上他頻頻對外爆料，吸引各界高度關注。而孫安佐在昨（2）日受訪回應後，在當天晚上又開直播自嘲「我需要看精神病嗎？」更自稱是台灣鋼鐵人，打算在25歲前要幹大事，並感嘆本來期望能有平靜的週末，結果卻被打亂，更坦言：「你以為我不想要普通人的幸福嗎？」
記者洪生儒／綜合報導
孫安佐在2日直播時，用RAP的方式回應網路上對他的負面評論，他嘲諷酸民平常口無遮攔，見到面的時候卻又變得很膽小，也強調自己有雄心壯志，要成為「台灣的鋼鐵人」。孫安佐在RAP中也唱到「25歲的時候，我就會幹大事，所有人會知道，我是台灣人！」並表示自己所說的都是事實，即使這些事可能會讓人不安，透露在台灣就是得保持低調，然後學會說話的藝術。
在直播的尾聲裡，孫安佐也透露自己的心情已經有比較放鬆，因為原本要處理的事情太多，導致他有些厭世，他表示自己最討厭的就是「抓耙子」的行為，本來打算安靜享受週末時光，但卻被父母給破壞，直言：「只想享受一個人的週末，沒想到被自己爸媽毀掉，你以為我不想要普通人的幸福嗎？」
不少網友看到孫安佐的RAP影片後，都紛紛留言表示：「在世界的中心呼喊：中二最強」、「把負能量轉為正能量，善念讓自己強大」、「相信你不會傷害人、沒有攻擊性，只是一個被過份管、過度愛，想要擁有自我的長期叛逆期、有太多想法想去做的年輕人」、「你是聰明的孩子，有病的是這個社會！打起精神，做讓自己快樂的事，好好的過自己想過的生活」、「暫時斷網先放空吧」、「感覺跟謝和弦當初發瘋有點像，你需要好好休息。」也有網友認為他的RAP表現很不錯，紛紛留言稱讚：「完蛋，Rap好像比鹿希派還屌」、「可以考慮往音樂方向發展」、「我覺得他沒瘋啊！還可以唱出邏輯清新的詞，是有才華的人。」