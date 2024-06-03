名嘴曝詹皇嘗試影響湖人決策！盼次輪選進兒子　Redick接任總教練

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名嘴Stephen A. Smith在個人的節目中表示：「讓我告訴你們我聽到了什麼消息，LeBron James正試圖讓湖人用他們的第2輪籤來選Bronny James，他還希望JJ Redick成為他的下一任主教練，我就是把我聽到的消息告訴你們。」另外，Stephen A. Smith也談到許多人指出，詹皇並沒辦法影響這些決策，但他完全不這麼這麼認為。
湖人在今年的選秀會中握有2張籤，分別是首輪第17順位、次輪第55順位選秀權，外界普遍認為缺乏實績，且沒有身材優勢的Bronny James可能會在選秀會中落選。若詹皇如Stephen A. Smith所說，說服湖人把次輪第55順位的選秀籤留給Bronny James，那麼父子同隊的畫面將有高機率發生。
教練找詹皇好友 JJ Redick成為領跑者
另一方面，湖人今年在季後賽遭遇天敵丹佛金塊，以1：4止步首輪，無緣挑戰隊史第16座總冠軍。不論例行賽、季後賽調度都備受爭議的「火腿」Darvin Ham，也在賽季結束後遭到開除。
根據湖人隨隊記者Jovan Buha的報導指出，和LeBron James一起主持Podcast節目的前NBA射手JJ Redick是湖人總教練位置的「領跑者」。同時，名記者Shams Charania也指出，湖人球團和JJ Redick在芝加哥聯合試訓中，進行了長時間的會面，為了充分了解他，他是湖人第一個進行面對面會談的人。