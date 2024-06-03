93歲媒體大亨梅鐸「梅開五度」！娶67歲女科學家 去年才取消婚約
93歲的澳洲億萬富豪、媒體大亨梅鐸（Robert Murdoch）日前「梅開5度」，於加州的私人葡萄莊園中與67歲的俄羅斯退休生物學家朱科娃（Elena Zhukova）共結連理。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，朱科娃與梅鐸是透過梅鐸的第3任妻子介紹認識，朱科娃雖自稱來自普通家庭，但她的前夫也是俄羅斯億萬富豪朱可夫（Alexander Zhukov），且朱科娃與前夫的女兒也曾嫁給知名俄羅斯富豪阿布莫維奇（Roman Abramovich），朱科娃可說是已經很習慣與豪門打交道。
梅鐸去年辭去福斯集團和新聞集團（Fox Corporation and News Corp）董事長的職務，正式結束了他長達70年掌握媒體帝國的職業生涯，不過梅鐸在媒體圈依舊非常具有影響力。
在人生各階段頻繁步入禮堂的梅鐸，去年曾與警察牧師史密斯（Ann Lesley Smith）訂婚，但是3月訂婚消息甫曝光，4月梅鐸就宣布取消婚約。而在與史密斯分道揚鑣後不久，梅鐸又與朱科娃相戀，這次兩人順利結婚。預計這第5度婚姻，對於梅鐸手中持有的新聞集團股份和信託基金不會造成影響。