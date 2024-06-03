黃仁勳台大演講「背板上有哪些公司」？全球與台灣近百家名單公開

93歲媒體大亨梅鐸「梅開五度」！娶67歲女科學家　去年才取消婚約

▲93歲的澳洲億萬富豪、媒體大亨梅鐸（Robert Murdoch）日前梅開5度，於加州的私人葡萄莊園中與67歲的俄羅斯退休生物學家朱科娃（Elena Zhukova）共結連理。。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲93歲的澳洲億萬富豪、媒體大亨梅鐸（Robert Murdoch）日前梅開5度，於加州的私人葡萄莊園中與67歲的俄羅斯退休生物學家朱科娃（Elena Zhukova）共結連理。。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

93歲的澳洲億萬富豪、媒體大亨梅鐸（Robert Murdoch）日前「梅開5度」，於加州的私人葡萄莊園中與67歲的俄羅斯退休生物學家朱科娃（Elena Zhukova）共結連理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，朱科娃與梅鐸是透過梅鐸的第3任妻子介紹認識，朱科娃雖自稱來自普通家庭，但她的前夫也是俄羅斯億萬富豪朱可夫（Alexander Zhukov），且朱科娃與前夫的女兒也曾嫁給知名俄羅斯富豪阿布莫維奇（Roman Abramovich），朱科娃可說是已經很習慣與豪門打交道。

梅鐸去年辭去福斯集團和新聞集團（Fox Corporation and News Corp）董事長的職務，正式結束了他長達70年掌握媒體帝國的職業生涯，不過梅鐸在媒體圈依舊非常具有影響力。

在人生各階段頻繁步入禮堂的梅鐸，去年曾與警察牧師史密斯（Ann Lesley Smith）訂婚，但是3月訂婚消息甫曝光，4月梅鐸就宣布取消婚約。而在與史密斯分道揚鑣後不久，梅鐸又與朱科娃相戀，這次兩人順利結婚。預計這第5度婚姻，對於梅鐸手中持有的新聞集團股份和信託基金不會造成影響。

發大財了！尹錫悅：韓國外海發現140億桶藏量油田　產值是三星5倍

美選戰場在法院？拜登次子因非法持槍案受審　現任總統子女首例

不忍了！韓國將撕毀「919軍事協議」　直到跟北韓「恢復信任」

能登半島規模6地震！5屋塌、1重傷　日氣象廳：未來1週當心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代