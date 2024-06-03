《波拉西亞戰記》6/13台港澳上線！6/7預先下載　天王級代言人曝

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《波拉西亞戰記》將於6月13日正式於台港澳上市，當日20:00起玩家即可登入遊戲，開始體驗無止盡的血腥殺戮快感！此外，6月7日12:00起即開放PC平台預先下載，App Store與Google Play雙平台則接續於6月10日12:00起開放，想要準時踏入波拉西亞王國的玩家一定要先下載起來《波拉西亞戰記》預下載教學：
🟡App Store
開啟下載頁面>點擊「取得」>預下載完成。
已進行預約並開啟自動下載的玩家，亦可手動先行下載。
🟡Google Play
開啟下載頁面>點擊「取得」>預下載完成。
已進行預約並點選允許自動下載的玩家，亦可手動先行下載。
🟡官方PC版
進入官網>點擊首頁GAME START>完成帳號登入>下載並安裝>安裝完成。
重磅代言人現身：港、台雙影帝陪玩家攜手共戰！
《波拉西亞戰記》宣布港、台知名演員黃秋生、高捷成為遊戲代言人，雙影帝合體以旅團領導者的霸氣英姿，引領玩家衝鋒陷陣、熱血共戰！黃秋生及高捷過往豐富的作品經歷，演活多個深植人心的角色。黃秋生首次為遊戲代言，其過往的作品中呈現多元善惡面貌的形象，呼應推進《波拉西亞戰記》故事發展的善惡及人性抉擇議題，完美傳達在遊戲戰鬥中並無所謂善惡及是非對錯的概念。
高捷則以直率義氣的大哥形象為代表，除了再次呼應好壞無絕對，亦能傳遞旅團共戰、團結為上的核心概念。官方今日亦率先釋出黃秋生及高捷廣告預告，讓玩家搶先一睹兩位代言人的霸氣風範。