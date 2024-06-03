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張學友攻蛋第3場！自揭歌單特別亮點　點名天王「周杰倫太多了」

▲張學友昨日迎來小巨蛋第三場演唱會，他自揭歌單亮點，突點名周杰倫「太多了」。（圖／JDS提供）
▲張學友昨日迎來小巨蛋第三場演唱會，他自揭歌單亮點，突點名周杰倫「太多了」。（圖／JDS提供）

記者薛羽彤／綜合報導

歌神張學友從上個月31日起在台北小巨蛋連開9場演唱會，昨（2）日來到第3場，除了安可曲不同，還有一大亮點，張學友特別為歌迷選了2首個人創作，他幽默表示：「本人寫的歌有什麼特別呢？因為本人非常少寫歌，所謂物以稀為貴，所以我的歌是很特別的，周杰倫的歌就，太多了。」

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張學友談到被很多人問說「你唱很多粵語歌」，張學友趁機解釋：「台灣是我國語歌的發源地，台灣很多人是因為國語歌而認識我，可是今天的每一首歌都跟節目製作有關，我只能跟大家承諾安可時盡量唱國語歌。」

▲張學友唱〈她來聽我的演唱會〉一曲，以歌詞「在40歲後聽歌的女人很美」當場開撩女歌迷，更以〈你最珍貴〉與歌迷現場對唱。（圖／JDS提供）
▲張學友坦言開很多次演唱會，還是會緊張。（圖／JDS提供）
張學友唱過多場演唱會，但他坦言還是會緊張，「你們還在我身邊，謝謝，第1場的緊張是來自於隔了很久來到台灣；再來第2場怕表現沒有第1場好，因為沒有第1場（相隔太久）的藉口，幸好自己表現還可以。」昨晚第3場緊張感則是因為身體的疲累，「很累的，但無論我有多累，都會盡全力，把今天演唱會做好一點。」

張學友還在演唱會上自曝，自己會怕爆破特效，「如果看到我一直退，就要摀住耳朵，因為很大聲，我也很怕。」張學友昨日帶來〈心如刀割〉、〈一路上有你〉等歌曲，唱完〈忘記你我做不到〉後，本來想來首輕鬆一點的〈誰想輕輕偷走我的吻〉，沒想到樂隊卻直接下〈如果這都不算愛〉，讓張學友雙手一攤，苦笑虧樂隊「不受控」，最後以〈吻別〉畫下句點。

▲張學友自豪身材完全沒變，十多年前的褲子都還能穿。（圖／JDS提供）
▲張學友要連續在小巨蛋唱9場演唱會。（圖／JDS提供）

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