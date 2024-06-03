521調度基地台協助活動訊號？中華電董座認了：民進黨立委要求
民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上公開提到，透過手機訊號定位，能夠分析出在立法院外群眾的年齡，還能分析初青鳥行動、小草集會以及選前造勢的群眾不同，此話一出引發輿論譁然。國民黨立委徐巧芯今（3）日質詢中華電信董事長郭水義，中華電信及其他電信業者521當天是否有到場調度基地台協助該活動訊號一事，郭水義承認，因民進黨立委提出要求，中華電信等電信公司確實有協助增加基地台調度。
記者王德蓉／綜合報導
徐巧芯今於立法院交通委員會質詢，針對最近王義川說透過「膝蓋」就可以分辨不同時間，4場活動的人流以及政黨支持屬性，她詢問NCC主委陳耀祥主委可不行？陳耀祥回應，膝蓋算不出王義川所說的人流數據，應要用客觀的數據，「那顯然最近的『膝蓋說』就是在唬爛。」
徐巧芯也進一步追問，NCC是否會處理？陳耀祥回答，在電視台唬爛若違反事實查證會有罰則；至於王義川第一時間提到「資料」、「手機訊號」、「基地台」、「交叉比對」4場活動在技術上是否可行，陳耀祥也承認有可行性，只是法規上很難。
此外，徐巧芯針對521當天，中華電信及其他電信業者是否有到場調度基地台協助該活動訊號？郭水義承認，因為當天陳情民眾多，且接到包括民進黨立委、主辦單位希望加強訊號，中華電信等電信公司確實有協助增加基地台調度。徐巧芯質疑，大家如今懷疑的是國家監控問題跟基地台有沒有關係？另陳耀祥也在徐巧芯追問下，坦言電信業者確實有將部分民眾資料進行去識別化的販售。