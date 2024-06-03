傳超微在台設研發中心？蘇姿丰這樣說 大讚台積電！合作3奈米
日前傳出超微將斥資近50億於台灣設立「研發中心」，且台南、高雄都在積極爭取超微落腳。為此，超微執行長蘇姿丰今（3）日僅說台灣是超微研究與開發的重要地區，會繼續關注在這裡的發展，目前沒有關於研發中心的具體訊息，但正在考慮所有的選項。而蘇爸爸蘇春槐則透露，蘇姿丰這次回來台灣會到南部看看，因為南部有科學園區、陽明交大也有台南分部，人才都有，希望能幫助南部科技圈的發展。至於先前傳出超微將採用三星（Samsung）的3奈米製程，蘇大讚台積電非常強大，是超微的合作夥伴，目前雙方有幾個3奈米製程產品合作。
記者許家禎／台北報導
日前傳出超微預計將斥資50億打造研發中心，會向經濟部申請大A計畫補助，最快今（2024）年下半年實質審查，據傳台南與高雄都在積極爭取超微落腳，地點可能是台南市或是南科沙崙。面對媒體提問，蘇姿丰在國際媒體會上沒有點出地點。
蘇姿丰僅說台灣是公司研究與開發的重要地區，超微也有超過1000人在台灣工作，包括產品組合、個人電腦、資料中心等。她強調，超微一直尋求在台灣的合作機會，會繼續關注相關發展，但對於研發中心的具體訊息目前沒有，正在考慮所有的選項。
而蘇爸爸蘇春槐在蘇姿丰演講結束後，也對現場媒體表示，蘇姿丰這次回來台灣不僅參加主題演講，也會到故鄉台南進行500人的對談論壇，同時也會與家族聚一聚。蘇春槐也透露，蘇姿丰回到南部會到處走走看看，還強調南部有科學園區、陽明交大也有台南分部，人才都有，希望能幫助南部科技圈的發展。
另外，超微先前傳出將採用三星（Samsung）的3奈米製程，蘇姿丰今天表示，超微總是使用最先進的製程技術，將採用3奈米及2奈米製程，並大讚台積電非常強大，是超微的合作夥伴，目前雙方有幾個3奈米製程產品合作，但也說不會只使用特定的晶圓代工廠的晶片。