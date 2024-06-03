蔣淯安身價超委屈、年薪僅250萬！為何當年與台啤簽「毒藥合約」?

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蔣淯安生不逢時 薪水不符身價
但即使蔣淯安早已奠定本土首控的實力，卻有點生不逢時，2020年合約年時，職籃尚未成氣候，當年ABL雖有多支球隊挖角，富邦勇士也曾開出優渥合約，但最後仍決定留在台啤，簽下平均年薪250萬的「4+1」合約，如今回頭看，的確是相當委屈。另外，當年台啤主力的薪水也都低於聯盟平均，包括當年入選國家隊的黃鎮，薪水據傳也才約一百萬，當年攻城獅都給郭少傑182萬年薪。
為何蔣淯安當年不離開台啤?據悉是與閻家驊有不錯的交情，另外，也感謝台啤的知遇之恩，加上當年對於未來的不確定性，因此才決定續留原隊。
如今國內職籃蓬勃發展，薪水也水漲船高，蔣淯安近年仍保持穩定的水準，預計年薪至少翻倍至500萬，若比照PLG新竹攻城獅後衛高國豪的5年3500萬合約，蔣淯安的身價絕對有機會超越。
🏀蔣淯安小檔案
- 身高：174公分
- 體重：65公斤
- 經歷：高中青年高中、大學國立臺灣體育運動大學
- SBL選秀：2014年首輪第5順位、台灣啤酒選中
- 2014-2021 SBL台灣啤酒
- 2021-2023 T1台灣啤酒英熊
- 2023–至今 T1台啤永豐雲豹
- 生涯特殊表現：
- T1聯盟總冠軍（2024）
- 3×超級籃球聯賽總冠軍（2016、2020、2021）
- 超級籃球聯賽總冠軍賽MVP（2020）
- T1聯盟年度MVP（2022）
- 2×超級籃球聯賽年度MVP（2019、2020）
- 3×T1聯盟年度第一隊（2022–2024）
- 資料來源：維基百科、T1聯盟官網