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蔣淯安身價超委屈、年薪僅250萬！為何當年與台啤簽「毒藥合約」?

▲台啤雲豹後衛蔣淯安今夏可以成為自由球員，年薪將至少翻倍。（圖／T1聯盟提供）
▲台啤雲豹後衛蔣淯安今夏可以成為自由球員，年薪將至少翻倍。（圖／T1聯盟提供）

NOWnews/綜合報導

台灣職籃本土第一控衛蔣淯安幫助台啤永豐雲豹拿下隊史首冠，身價也水漲船高，如今「4+1」合約到期，預計將投入自由市場，將在國內籃壇掀起一波搶人大戰，也終於能夠擺脫台啤時期所簽下的「毒藥合約」。

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蔣淯安有「台灣艾佛森」的稱號，身高僅174公分，但靠著快速的切入、精準的外線，加上靈活的控球能力，成為球隊的靈魂人物，在SBL時期率領台啤拿下3座總冠軍，拿下2次年度MVP，可說是台灣籃壇培養出的頂尖後衛，也多次入選國家隊。

▲T1台啤雲豹隊主控蔣淯安「4+1」合約到期，今年可以投入自由市場，兩聯盟都有球隊搶他，合約年薪初估破千萬，動向受到矚目。（圖／T1提供）
▲T1台啤雲豹隊主控蔣淯安「4+1」合約到期，今年可以投入自由市場，兩聯盟都有球隊搶他，合約年薪初估破千萬，動向受到矚目。（圖／T1提供）
蔣淯安生不逢時　薪水不符身價

但即使蔣淯安早已奠定本土首控的實力，卻有點生不逢時，2020年合約年時，職籃尚未成氣候，當年ABL雖有多支球隊挖角，富邦勇士也曾開出優渥合約，但最後仍決定留在台啤，簽下平均年薪250萬的「4+1」合約，如今回頭看，的確是相當委屈。另外，當年台啤主力的薪水也都低於聯盟平均，包括當年入選國家隊的黃鎮，薪水據傳也才約一百萬，當年攻城獅都給郭少傑182萬年薪。

為何蔣淯安當年不離開台啤?據悉是與閻家驊有不錯的交情，另外，也感謝台啤的知遇之恩，加上當年對於未來的不確定性，因此才決定續留原隊。

如今國內職籃蓬勃發展，薪水也水漲船高，蔣淯安近年仍保持穩定的水準，預計年薪至少翻倍至500萬，若比照PLG新竹攻城獅後衛高國豪的5年3500萬合約，蔣淯安的身價絕對有機會超越。

▲雲豹主控蔣淯動向成為休季期間的焦點。（圖／T1聯盟提供）
▲雲豹主控蔣淯動向成為休季期間的焦點。（圖／T1聯盟提供）
🏀蔣淯安小檔案

  • 身高：174公分
  • 體重：65公斤
  • 經歷：高中青年高中、大學國立臺灣體育運動大學
  • SBL選秀：2014年首輪第5順位、台灣啤酒選中
  • 2014-2021  SBL台灣啤酒
  • 2021-2023  T1台灣啤酒英熊
  • 2023–至今 T1台啤永豐雲豹
  • 生涯特殊表現：
  • T1聯盟總冠軍（2024）
  • 3×超級籃球聯賽總冠軍（2016、2020、2021）
  • 超級籃球聯賽總冠軍賽MVP（2020）
  • T1聯盟年度MVP（2022）
  • 2×超級籃球聯賽年度MVP（2019、2020）
  • 3×T1聯盟年度第一隊（2022–2024）
  • 資料來源：維基百科、T1聯盟官網

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