獨／黃勇傳下一步要去哪？傳出有球隊接觸　經紀公司：還在努力中

陳聖平若投入中職選秀！各隊該如何佈局？　富邦悍將可能改變策略

陳聖平過去曾在富邦悍將練球，如今也要看中職選秀，他是否願意回來參加。（圖／NOWnews資料照）
陳聖平過去曾在富邦悍將練球，如今也要看中職選秀，他是否願意回來參加。（圖／NOWnews資料照）

記者張志宇/綜合報導

隨著效力MLB亞利桑那響尾蛇旅美小將陳聖平，在近日傳出有意投入本季中華職棒選秀，雖然消息已遭到經紀公司否認，但也為今年中華職棒選秀增添不少話題，透過《NOWnews今日新聞》為讀者分析，本季將有哪些旅外球員將投入中職選秀，與各隊該如何作出補強。其中若陳聖平投入選秀，握有狀元籤的富邦悍將，可能在他與張奕、吳念庭之間做出選擇，但也可能牽動後續球隊選擇。

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陳聖平若投入選秀　模板為巔峰郭嚴文

目前確定將投入本季中職選秀的旅外球員，包括前日職西武獅內野工具人吳念庭、前日職西武獅投手張奕，假設若陳聖平確定選擇回到台灣投入選秀，將成為今年第三位確定投身選秀的旅外球員。

若是陳聖平確定投入選秀，外界則認為他的模板將是近況好時的郭嚴文，陳聖平具有長槍以上長打能力，且守備又能守二、游中線，來到中職將是一位具備中長程火力的內野工具人。

陳聖平若加盟　張奕、吳念庭將會去哪隊？

假設陳聖平投入中職選秀，以實力上與球團佈局，握有狀元籤的富邦悍將有可能會在吳念庭與陳聖平之間做出選擇，目前悍將打線中，最缺乏正是長打火力，相較已經年滿31歲的吳念庭，若以未來考量，悍將恐會選擇較年輕，也更具有長打能力的陳聖平。

至於擁有榜眼順位的台鋼雄鷹，說白了雄鷹目前在每個位置上都十分缺人，無論選到哪位旅外球星都能幫助到球隊，但考慮到雄鷹在季初時已經讓張奕隨隊訓練，絕對十分了解張奕的近況，比起選進陳聖平，雄鷹恐怕會打出安全牌，用榜眼順位選進旅日投手張奕。

至於擁有第三順位的中信兄弟，假設陳聖平或是吳念庭還尚未被選走，球團是否拿下這兩位選手其中一位，將取決於王威晨跟岳東華，他們兩個在未來還能在二壘與三壘站多久，假設其中之一倒下，新人王政順是否能穩定接下位子都是未知數，今年選秀大會首輪該怎麼選，勢必對兄弟球團是一大考驗。

陳聖平過去曾在富邦悍將練球，吳念庭跟他都是選秀大熱門。（圖／NOWnews資料照）
陳聖平過去曾在富邦悍將練球，吳念庭跟他都是選秀大熱門。（圖／NOWnews資料照）

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