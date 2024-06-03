分析稱綠動員青年減弱主因 邱毅：紅酒牛肉、正妹熱舞也難喚熱情
立法院藍白聯手闖關國會改革法案，過程遭轟黑箱、沒收民主，讓群眾走上街頭抗議，被稱為「青鳥行動」，對此前立委邱毅表示，從太陽花到青鳥，10年間民進黨對年輕人動員力量大幅減少，首先是民進黨善於用公家資源養側翼，但執政來搞得天怒人怨；其次，至少有半數年輕人倒向民眾黨；最後是賴清德對年輕人缺乏吸引力，所以即使行動主辦方提供電音趴、紅酒牛肉、正妹熱舞等，也很難喚起年輕人參與的熱情。
記者陳威叡／台北報導
邱毅表示，10年時間，民進黨對年輕人的動員力量大幅減少，這種現象的形成可以歸納成三個原因，首先是民進黨善於用公家資源養側翼，美其名叫公民團體，其實就是民進黨的走狗打手，再由這些側翼去召喚校園𥚃的年輕人。但這10年來，大部分時間是民進黨執政，搞得民生凋蔽，天怒人怨，年輕人並不是儍子，即使一個林飛帆的樣板擺在那裡，也不願再盲從受騙，受民進黨驅使，像神經病一般的成天叫嚷「抗中保台」。
其次是，至少有半數以上的年輕人已背離民進黨，倒向柯文哲的民眾黨，成為小草力量。民進黨這次不敢再稱太陽花，改稱為青鳥行動，為什麼王義川要拿電信監控的資料去研究青鳥與太陽花，與小草的不同，就是想找出青鳥飛不起來，動員不起來的原因。最近民進黨猛打柯文哲和黃國昌，實質上也是想把年輕人拉回去，但從實際情況來觀察，效果非常有限，最主要就是民進黨的執政成績太差了。
第三，邱毅表示，賴清德比起蔡英文，對年輕人缺乏吸引力，尤其賴清德那種日本式老男人的中分頭造型，很多年輕人覺得挺噁心，不像蔡英文有親和力。而且這次青鳥行動的號召主題是反對國會改革，硬扯上抗中保台，也顯得缺乏說服力。所以即使行動主辦方提供電音趴、紅酒牛肉、正妹熱舞等，也很難喚起年輕人參與的熱情。再加上最後美國施壓喊卡，虎頭蛇尾，雷大雨小，自然成了青鳥草草落幕的下場。