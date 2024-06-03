台女優魏喬安進日本超商「脫衣露3點」！19秒片瘋傳 鄉民揪1疑點
21歲AV女優魏喬安先前因為在社群媒體上分享自己錄取「台灣大學人類學系」而爆紅，吸引不少網友關注，不過後來她因為健康問題暫時先休學，並計劃執行徒步環島旅行來支持性工作全面除罪化。而女優魏喬安近日到日本旅行時，竟在超商內直接脫衣露胸，就連下半身私密處也直接全部被看光光，同行的男性朋友看到當場嚇傻直呼：「你在幹什麼！這裡是公共場所！」
記者洪生儒／綜合報導
魏喬安在社群上分享了一段影片，從畫面中可以看到，她現身在日本超商內，身上穿著一件紫色的連身裙子，在確認完店員不在現場後，她便直接將衣領拉開，露出胸前的雙峰，連身裙裡面完全沒有穿內衣，還對鏡頭吐舌，接著又把裙子撩起來，彎腰對鏡頭露出下半身私密處，讓同行的男性朋友嚇到不行，緊張地對她說：「不要這樣！我們在公共場所！我的天...你在幹什麼！」同行友人深怕之後會因此惹上麻煩。
魏喬安這一段19秒的影片，馬上在網路上瘋傳開來，不少網友看到影片之後，紛紛留言表示：「人家AV女優是職業，沒在到處露出的！台灣一堆只會學表面四不像」、「這位真的別鬧」、「請不要醜化AV女優這個職業」、「自己要把名聲搞臭真的無解，可悲」、「露點還是要結帳哦。」也有眼尖的網友發現超商的貨架陳列似乎跟真正的超商不太一樣，紛紛留言指出：「這是片場吧」、「貨架那麼鬆散應該是片場吧」、「看起來是片商專門拿來拍攝用的超商造景。」