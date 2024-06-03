NBA冠軍戰票價寫紀錄！獨行俠隔13年闖決賽　一張票高達26238元

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5月31日，獨行俠面對明尼蘇達灰狼的第5戰，雙星Luka Doncic、Kyrie Irving同場都砍36分，以124：103擊敗灰狼，收下西區決賽勝利。獨行俠自2011年後，相隔13年再度闖入NBA總決賽，而這也讓達拉斯主場賽事的票價水漲船高。
媒體《Forbes》引用了二手票販售網站「TicketiQ」的數據，其中顯示塞爾提克主場的平均票價為$4,003 美元（約合新台幣129,571元），而獨行俠主場的票價則為$4,346 美元（約合新台幣140,673元），價差超過1萬元。
同時，該系列賽的平均價格來到$4,150 美元（約合新台幣13.5萬元），已經超越了2022年由塞爾提克對上勇士的總決賽，以及2019年勇士、多倫多暴龍的總決賽票價。2022年的總決賽平均票價為$3,241 美元（約合新台幣104,966元），而2019年的則為 $3,899 美元（約合新台幣126,214元）。
第6戰票價最高 最便宜也要6萬元
體育媒體《CBS Sports》統計各場次最便宜的票價，首戰最便宜的票價為$809美元（約合新台幣26,238元），是7場比賽中最低價。其中最高價的，則是第6戰要價$1,968美元（約合新台幣63,765元），甚至比第7戰的$1,816美元（約合新台幣58,840元）還要更貴，或許因為是獨行俠主場賽事，而連帶受到影響。
NBA總冠軍賽第1戰將在本月7日正式開打，由於塞爾提克在例行賽的成績為64勝18敗，優於獨行俠，因此前2戰將在塞爾提克主場進行，後續的第3、4戰才會前往獨行俠主場。