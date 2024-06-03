黃仁勳演講秀出「AI世界地圖」！觀眾驚見「1細節」：真的辱華了

黃仁勳再熱都穿皮衣？成功人士「穿衣哲學」揭祕　這件起底要29萬

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳經常穿皮衣公開亮相，已經逐漸變成他的招牌造型，他昨晚身穿的Tom Ford皮夾克就要價29萬元台幣。（圖／記者陳明中攝）
▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳經常穿皮衣公開亮相，已經逐漸變成他的招牌造型，他昨晚身穿的Tom Ford皮夾克就要價29萬元台幣。（圖／記者陳明中攝）

記者賴禹妡／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（2）日登上台大體育館開講，為「台北國際電腦展」COMPUTEX進行第一場主題演講。值得關注的是，「AI教父」黃仁勳經常穿皮衣公開亮相，已經逐漸變成他的招牌造型，他昨晚身穿的Tom Ford皮夾克就要價29萬元台幣，也讓人不禁好奇成功人士穿衣的背後哲學，黃仁勳本人則曾透露，他的穿著全是老婆和女兒幫忙打扮的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
成功人士的穿衣哲學

「皮衣外套」幾乎已經變成黃仁勳的指標穿搭，他經常身穿皮衣外套在各大公開場合亮相，如同賈伯斯總是喜歡穿著黑色高領上衣。《創造歷史的時尚法則：着裝規範》作者理察德福特（Richard T. Ford）指出，成功人士固定造型不單是為了節省時間，更像是不強調時尚穿搭，卻以時尚來樹立個人形象，可以讓人們感覺到強大的力量以及信任感。

▲NVIDIA（輝達）創辦人暨執行長黃仁勳，在COMPUTEX 2023主題演講上，全力展現「生成式AI」有多狂，究竟「生成式AI」是什麼？哪裡可以用得到？一次告訴你！（圖／記者嚴強攝）
▲黃仁勳2023年來台出席COMPUTEX時，身上皮衣品牌就是「Dunhill」，風格低調耐看又優雅。（圖／記者嚴強攝）
理察德福特指出，雖然領導者穿上正式西裝會令人感到信任，但若是在一些特殊領導人身上，發現除了西裝以外的服裝形象，很可能會造成超級英雄的效果，從經典動作電影中，主角總是穿著俐落皮衣就不難看出這點。

黃仁勳親自解密皮衣真相

黃仁勳過去接受訪問時，曾被問到變成「時尚明星」有什麼感想？對此，黃仁勳先是笑回別挖苦他，接著透露「我覺得很開心，因為都是我老婆和女兒幫我打扮的。」家人就是黃仁勳的專屬造型師，可以顯見全家關係緊密。

黃仁勳一件皮衣要台幣29萬

而黃仁勳2023年來台出席COMPUTEX時，身上皮衣品牌就是「Dunhill」，他擁有多間Dunhill皮衣，風格低調耐看又優雅，一直是許多名人熱愛的英國紳士品牌。另外，黃仁勳昨晚登上台大體育館開講，身上皮衣與今年在GTC大會上相同，為Tom Ford SS2023男裝系列的Tejus蜥蜴壓紋皮夾克，售價高達8990美元（約新台幣29萬元），壓花小牛皮的特殊樣式引起外界關注。

▲（圖／擷取自Luisa Via Roma）
▲黃仁勳昨晚穿著Tom Ford SS2023男裝系列的Tejus蜥蜴壓紋皮夾克，售價高達8990美元，壓花小牛皮的特殊樣式引起外界關注。（圖／擷取自Luisa Via Roma）

蘇姿丰、黃仁勳是親戚！曬家族圖「她得叫表舅」　這遠親身分更狂

黃仁勳身分證字號遭公開！黑粉「曝光個資」慘了　NVIDIA傳有動作

黃仁勳要求每周列5件「最重要的事」！輝達員工抖：像手指進插座

黃仁勳「罕見合體兒女」被捕捉！全家爆買台灣味　兄妹輝達職位曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代