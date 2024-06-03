黃仁勳再熱都穿皮衣？成功人士「穿衣哲學」揭祕　這件起底要29萬

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「皮衣外套」幾乎已經變成黃仁勳的指標穿搭，他經常身穿皮衣外套在各大公開場合亮相，如同賈伯斯總是喜歡穿著黑色高領上衣。《創造歷史的時尚法則：着裝規範》作者理察德福特（Richard T. Ford）指出，成功人士固定造型不單是為了節省時間，更像是不強調時尚穿搭，卻以時尚來樹立個人形象，可以讓人們感覺到強大的力量以及信任感。
理察德福特指出，雖然領導者穿上正式西裝會令人感到信任，但若是在一些特殊領導人身上，發現除了西裝以外的服裝形象，很可能會造成超級英雄的效果，從經典動作電影中，主角總是穿著俐落皮衣就不難看出這點。
黃仁勳親自解密皮衣真相
黃仁勳過去接受訪問時，曾被問到變成「時尚明星」有什麼感想？對此，黃仁勳先是笑回別挖苦他，接著透露「我覺得很開心，因為都是我老婆和女兒幫我打扮的。」家人就是黃仁勳的專屬造型師，可以顯見全家關係緊密。
黃仁勳一件皮衣要台幣29萬
而黃仁勳2023年來台出席COMPUTEX時，身上皮衣品牌就是「Dunhill」，他擁有多間Dunhill皮衣，風格低調耐看又優雅，一直是許多名人熱愛的英國紳士品牌。另外，黃仁勳昨晚登上台大體育館開講，身上皮衣與今年在GTC大會上相同，為Tom Ford SS2023男裝系列的Tejus蜥蜴壓紋皮夾克，售價高達8990美元（約新台幣29萬元），壓花小牛皮的特殊樣式引起外界關注。