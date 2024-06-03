黃仁勳為何不怕惹惱中國？星媒分析：輝達已為最壞狀況做準備

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報導指出，雖然輝達的AI晶片非常搶手，但是如今已經面對同行的激烈競爭，加上美國的出口禁令，讓輝達在中國的發展舉步維艱。黃仁勳曾建言，對中國的制裁可能會逼迫中國企業加緊自行研發替代產品，長期看反而會對美國在科技領域的領導地位不利，但是美國的出口禁令依舊持續收緊。
為了繞過美國禁令，輝達專門替中國市場特別開發晶片，但特製款晶片被中國企業認為太過低規，要求輝達降價，價格甚至低於華為。另外，北京為了因應中美貿易戰，也要求企業採購當地企業製造的AI晶片，減少對輝達晶片的支出，對輝達在中國發展構成打擊。
雖然中美貿易戰瞬息萬變，雙方祭出的「禁令」有時候也並非沒有轉圜空間，不過今年2月，輝達財務長克雷斯（Colette Kress）坦率透露，中國市場之前佔輝達資料中心晶片收入的20～25％，但隨著美國禁令緊縮，中國市場的佔比份額可能將驟降至個位數5%左右。
輝達不願放棄中國市場，黃仁勳今年也曾親自拜訪中國，與中國員工同樂，但是前景越來越充滿不確定。有分析師指出，輝達肯定希望在中美之間取得平衡，不過同時，輝達也在替最壞的情況做準備，如何避免被捲入地緣政治衝突的漩渦，是黃仁勳要努力克服的挑戰。