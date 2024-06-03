能登半島規模6.0地震！建築「2樓變1樓」　居民嚇：想起1月的強震

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在地震發生當下，日本氣象廳原先觀測為規模5.9，後續據解析結果詳細分析後，將地震規模上修至規模6.0，震源深度也從10公里修改為14公里。
所幸這起地震發生後，未發布海嘯警報，但有1人受到重傷，另外在輪島市傳出有5棟房子倒塌。倒塌的房子全都是在今年元旦強震已經受到損害的建築。
一棟位於石川縣輪島市杉平町的兩層建築物因3日清晨的地震，1樓的部分倒塌，使得2樓「直接變成1樓」。屋主是一名60多歲男性，由於他的這棟房屋在今年元旦強震後就已經被判斷「全壞」，一家人也搬到位於金澤市的臨時住宅避難，沒有因此受傷。
該名屋主表示，「早上地震之後就接到熟人的電話，我急急忙忙從金澤趕回去查看房子受損的情況，沒想到1樓全毀了」。
有居民表示，地震發生當下感受持續約20秒的左右搖晃，也有居民稱，雖然搖晃得很厲害，但持續時間起一月的強震更短，但還是很擔心會有房屋建築倒塌的狀況。
一名在輪島市經營民宿的業主坂口晃表示，已經很久沒感受到這麼強烈的搖晃了，當時一感受到地震，就趕緊躲到桌子下去，有負責重建工作的人員住在他的民宿，地震發生後大家也互相詢問「還好嗎？」。坂口晃稱，雖然沒有物品摔壞或是損壞的情形，「但這讓我想起1月的強震，也很擔心今後還會不會發生如此強烈的地震。」
東京大學地震研究所特別研究員佐竹健治表示，3日發生的地震與今年元旦強震都一樣屬於「逆斷層」，考慮到震源深度及位置，很可能是元旦強震的餘震，「由於能登半島地震（元旦強震）是規模7.6的地震，在幾個月後發生這樣的餘震也是很有可能的事情。」他也警告，由於受到此次地震影響，地震活動有可能暫時再次增強，呼籲民眾多加注意地震活動。