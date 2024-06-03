基隆恐怖山崩！狂下雨、地震恐是元兇 氣象署急籲：近期少去山區
今（3）日下午2時許，基隆市中正區北寧路潮境公園路口發生一起山崩事件，據報案民眾指出，有多輛汽車受困，目前相關單位正進行現場搜查，潮境公園位於八斗子半島東側，據中央氣象署觀測資料，八斗子近日因鋒面影響，上週五至今天（5月31日至6月3日）共降下57.5毫米雨量，且近期東部地區地震較活躍，都可能是導致山崩的原因，詳細情況有待調查，不過仍要提醒民眾，近期應盡量避免不必要的山區活動。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員陳姵安指出，上週受到鋒面影響，各地山區容易出現明顯雨勢，綜觀八斗子測站近幾日累積雨量，今日為2.5毫米、昨日43.5毫米、上週六5毫米、上週五6.5毫米，共計57.5毫米，雖然單看「時雨量」未達大雨標準，但連續累積降雨和昨（2）天單日43.5毫米的雨量，加上地震間接影響，都可能導致土石鬆軟。
陳姵安指出，以八斗子當地情況來看，後續還會受到華南雲雨區和西南風影響，明（4）晚開始至週末又會是連續幾天的降雨期，每波雨勢雖有空檔，但累計下來的雨量仍不可忽視，建議避免前往已發生崩塌的周遭山區，以免發生危險。
陳姵安說明，春夏天的鋒面、華南雲雨區等系統，在水氣移入台灣時常會因撞擊高山而出現「舉升」的情況，水氣舉升後就容易成雲、致雨，也就是所謂的「地形雨」，未來幾天華南雲雨區都是中低層的水氣，特別容易和高山產生地形作用，因此不只是基隆地區，中南部山區的降雨本週也會較明顯。