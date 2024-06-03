Sandy懷孕6個月「穿露肚裝」秀不科學身材 身體近況曝光
藝人Sandy（吳姍儒）4月公布懷孕近5個月的喜訊，宣布第二胎是女兒，湊成一個好字，連爸爸吳宗憲也相當歡喜。昨（2）日Sandy曬出近照，懷孕6個月的她不僅露出整截腰部，還完全看不出孕婦的形狀，讓網友驚呼「肚子呢？」對此經紀人表示，Sandy狀況一切都很好。
記者薛羽彤、吳昕蓓／綜合報導
Sandy昨日在IG分享近況，坦言「我真的不喜歡吃芭樂跟小番茄，他們也沒怎樣」，並附上4張近照，照片中Sandy身穿條紋小可愛，搭配粉紅色牛仔外套，露出一截小蠻腰，還穿著牛仔褲。特別的是，Sandy目前已懷孕6個月，照片中卻絲毫看不出孕肚，《NOWnews今日新聞》詢問Sandy經紀人的身體狀況，對方表示「很好。」要粉絲不要太擔心。
Sandy在4月20日無預警發文，宣布懷上第二胎「歡迎妳，我們親愛又陌生的新寶寶」，當時Sandy透過經紀人謝謝大家關心：「寶寶快5個月，除了累跟餓，沒有害喜，醫生允許狀況下就工作正常，非常開心是女兒。」吳宗憲過去曾說過說孩子們若生女兒就給200萬紅包，吳姍儒這胎正好是女兒，被問這次會有紅包嗎？他則霸氣回應：「什麼都沒問題。」