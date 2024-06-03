柯建銘喊「坐下來談」撤錢坑法案！柯文哲：我們沒跟藍營共同提案
立法院國民黨團總召傅崐萁提出花東交通三法，更揚言7月16日本會期結束前必將通過。民進黨立法院團總召柯建銘今（3）日則向民眾黨主席柯文哲喊話，希望大家坐下來談，是否撤掉三大錢坑法案，以及不當黨產條例、凍漲電價等。對此，柯文哲表示，他們沒跟國民黨共同提案，「應該去問黃國昌，這種事情他在處理的。」
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨主席柯文哲日前表示，2月1日新國會成立至今，民進黨從來沒有找民眾黨討論過任何法案。民進黨立法院黨團今天上午舉行記者會，柯建銘向柯文哲喊話，朝野應該對話的時候到了，若民眾黨撤回三大錢坑法案（指花東三案），大家可以坐下來談。
黃國昌今日上午於立法院受訪時表示，公共政策跟法案都必須細緻加以討論，針對每一個法案，民眾黨團會在黨團會議中開誠布公討論，凝聚共識後才會清楚向各界報告，黨團針對特定法案的立場，必須強調在這會期希望推動的，不管是國會改革、財政劃分法，甚至是廢考監議題，都是民進黨長年承諾台灣人民，卻在掌握權力後徹底跳票，「我們還是會負責任，依照選前提出的政見，以及選後黨團記者會提出的優先法案，來推進各項改革工作的進程。」
柯文哲今日在政治大學被問到柯建銘喊撤斯三大錢坑法案，可以坐下來談，柯文哲表示，「我們沒跟國民黨共同提案」，「應該去問黃國昌，這種事情他在處理的。」