《誰是被害者2》曝奪器官連續殺人死法獵奇！當紅女歌手當場噴血

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而在慘遭割喉遇害的命案現場，被法醫蘇慧倫找到遺留在現場的指紋，甚至一起15年前張孝全和恩師林景瑞（喜翔 飾）共同經手的情殺案，「天才鑑識官」也被認為有辦案不公的嫌疑，種種證據都讓張孝全任背負著頭號嫌疑人的罪名。當證據不再替正義說話，面對內憂外患的方毅任該如何脫離險境。
對於在新一季中從「天才鑑識官」變成「頭號嫌疑犯」，張孝全透露自己在理解方毅任這個角色時，認為他是把「理性無限放大，情感隱藏起來」的人，沒想到原以為已經掌握一切的他，卻因警方重啟舊案調查，讓方毅任被迫面對心中最深層的恐懼，指出角色情緒的累積爆發是一大挑戰，坦言：「好幾次在拍攝時也感覺自己就跟方毅任一樣，像是被困住了！」但同時張孝全也很感激對手演員，他表示很多表演能量都是無法自己完成，需要藉由和對手演員的碰撞來提升的，同時也很期待觀眾能在第二季中看見更多方毅任的成長。
許瑋甯延續上一季演出，對此轉職基金會公關，她分享雖然轉職但記者精神還在，「我覺得海茵（角色名）被他的眼神看透了狀態，兩個人之間的互動有更多像是在互相探測對方的底線。」首次與劉俊謙合作，許瑋甯更透露劉俊謙是劇組的「團寵」，個性可愛又禮貌、總是收穫劇組團隊讚譽直呼他是個陽光大男孩，同時也分享到兩人之間默契十足：「有幾次我們都已經講完台詞了，但導演還沒喊卡，我和俊謙只好繼續演，他總是能接著我的話演下去，這讓我每次在跟他拍攝的時候都是充滿期待的！」
劉俊謙則分享了兩人第一天拍攝的暖心事，他透露自己當時因緊張直問許瑋甯：「我中文會不會講得很奇怪？」結果意外獲得許瑋甯的鼓勵，讓劉俊謙現在回想起來，都還是覺得很溫暖，直說許瑋甯是一個「很會安慰人」的好對手，更大讚跟許瑋甯合作很安心，曾說自己是首季粉絲的他，也搶先透露：「第二季的故事情節同樣跌宕起伏環環相扣，視覺畫面更是精彩逼真。相信每一集都會揪住觀眾的心，也希望全新的搭配組合激起的化學反應可以帶給觀眾全新的感受。」