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恐怖對比／基隆潮境公園入口山崩　翠綠山頭「變巨石暴雨」埋車輛

▲恐怖對比！今（3）日下午2時許，基隆潮境公園入口處發生嚴重山崩，翠綠山頭瞬間下起「土石暴雨」。（圖／翻攝畫面、Google Map）
▲恐怖對比！今（3）日下午2時許，基隆潮境公園入口處發生嚴重山崩，翠綠山頭瞬間下起「土石暴雨」。（圖／翻攝畫面、Google Map）

記者黃韻文／綜合報導

基隆市潮境公園大橋入口處在今（3）日下午2時許，突發生恐怖山崩，原先翠綠山頭就像下起「巨石暴雨」，整片山壁大片土石崩落，由於前方就是道路及停車場，多輛汽車被壓毀，並造成車輛翻覆。《NOWnews》找出事發地點Google Map原貌，山崩前後對比相當驚人。

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▲基隆潮境公園入口處發生恐怖山崩，原先是一片翠綠山頭。（圖／翻攝畫面、Google Map）
▲基隆潮境公園入口處發生恐怖山崩，原先是一片翠綠山頭。（圖／翻攝畫面、Google Map）
基隆消防局今（3）日下午14時28分接獲報案，在基隆市中正區北寧路潮境公園路口，發生土石邊坡崩落，大量巨石、泥土如雨下，衝向平浪橋，道路旁就是小型停車場，不少汽車被壓毀。目前已知現場有2名傷者，都是輕微擦挫傷，消防員還在搜救有無其他人員受困。

▲今（3）日下午2時，基隆市中正區北寧路潮境公園路口發生一起山崩事件，有多輛汽車受困。（圖／翻攝畫面）
▲今（3）日下午2時許，基隆市北寧路潮境公園路口發生山崩事件，有汽車受困。（圖／翻攝畫面）
▲基隆潮境公園入口處山崩，滾下巨大土石壓毀汽車，還有車輛被推下邊坡。（圖／翻攝畫面）
▲基隆潮境公園入口處山崩，滾下巨大土石壓毀汽車。（圖／翻攝畫面）
山崩處是相當熱門的旅遊景點，除了山海相應、景色絕美，附近就是海洋科技博物館（海科館），是親子育兒聖地，往北走還有潮境公園及智能海洋館，3樓有號稱「全台最美築間鍋物」進駐，具有270度無邊際海景，由於可以邊吃鍋、邊看海，只要假日都是一位難求，若是土石崩落發生在假日人潮高峰期，後果恐不堪設想。

▲築間基隆潮境公園店因為有270度無邊際海景環繞，假日餐期都是爆滿。（圖／業者提供）
▲築間基隆潮境公園店因為有270度無邊際海景環繞，假日餐期都是爆滿。（圖／業者提供）
基隆市政府交通處表示，因台2線北寧路潮境公園路口土石崩落，道路中斷無法通行，相關單位搶修中，請用路人提前改道。建議車輛改道路線如下：

一、新北市瑞芳（瑞濱）地區往基隆方向：改道行駛台62線瑞芳匝道、台2丁線（瑞八公路）、岳王路、逢甲路往基隆深澳坑路、調和街。

二、基隆往瑞濱、濱海公路方向：台2線北寧路改道行駛調和街-逢甲路-台2丁線-濱海公路。

三、潮境公園替代道路：由北寧路369巷（長潭里漁港）進出。

四、國1往東北角濱海公路（台2線）方向車輛建議提前由大華系統接台62線至瑞濱接台2線。

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