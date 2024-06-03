亮哲激吻女星惹火老婆！遭女兒怨「抱別的阿姨」無奈：不讓她看到
男星亮哲近來因在八點檔《天道》中和女演員黃瑄有親密戲，惹來太座黃毓棠不滿，今（3）日亮哲出席品牌記者會，提及此事有些無奈，透露不僅是遭老婆質問：「你還有親她（黃瑄）？」就連2位女兒也無法接受，會罵他怎麼又和其他女生抱在一起，讓他只能表示，會盡量不讓女兒看到，接下來還會有「洞房戲」，已經考慮要付全額把老婆送到日本去。
記者吳昕蓓／台北報導
亮哲透露，平常導演老婆黃毓棠也不會一直守在電視前．但偏偏一打開電視就看到亮哲的親密戲，他回憶以前拍這種類型的戲劇都要報備，老婆會問說尺度到哪、跟哪位演員，「有時候懶得報備，被她抓到不得了，醋罈子打翻，記得拍《牽手》親連靜雯沒講，她說為什麼不誠實，但是她不是刻意刁難，是希望我誠實。」
接下來亮哲還有一場洞房戲會播出，讓他十分頭痛，在思考為了安撫太座，要直接把對方送出國去，「我在想要不要送老婆去日本3天2夜購物，我出，這兩集不要看 ，拜託。」他也自嘲，若是太太不小心看到床戲太生氣，那可能信用卡額度就沒上限，儘管夫妻倆的帳戶是互通的，但通常只有掌管家裡帳務的太太可以從他那邊拿錢。
被問到親友是否會爆料自己有親密戲，亮哲無奈透露都是一些劇組的「壞朋友」在通風報信，提到一家人暑假期間要出遊，亮哲透露，全家都是聽大女兒的話，由於現在在瘋韓團，因此特別想去韓國，「連我老婆都聽她的」，在家庭旅遊的部分，女兒主導話語權。