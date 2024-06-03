橘爸唬籃／蔣淯安掀自由市場搶人大戰　解析選擇新東家的關鍵條件

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兩聯盟是否合併 牽動蔣淯安決定
PLG和T1聯盟合併傳聞從去年夏天就傳得沸沸揚揚，T1會長錢薇娟也曾拜會過PLG執行長鄭偉柏，但因為去年時間緊迫，無法完成，但今年的確有很高的機會，籃壇會出現重大變革。
兩聯盟如何發展，也牽動蔣淯安的下一步，若某球隊未能框列在新成立的聯盟之內，即使出高薪，也難以受到蔣淯安的青睞。
32歲的蔣淯安仍處於生涯顛峰時期，且在SBL和T1聯盟都奪下過冠軍，也都曾拿下年度MVP，身價勢必水漲船高。
蔣淯安值得一紙優渥合約
蔣淯安「4+1」合約到期，今年可以投入自由市場，預計他不會執行「+1」的合約，而是直接投入自由市場，而這張合約將會是小安職籃生涯最重要的一張，畢竟他過去在台啤時期領的薪水並不符合身價，如今的確是該替自己爭取大約的時候了。
至於蔣淯安最有可能加入哪一隊?橘爸認為，蔣淯安年薪應該至少落在750萬左右，外傳可能突破1000萬並不太可能，若以平均年薪750萬，4到5年的合約長度，要能簽下他的球隊並不多，當然外傳的富邦勇士的確是機率非常高的球隊，另外海神、台新也是非常有潛力的新東家。
富邦、海神有機會搶下蔣淯安
至於台鋼獵鷹也有足夠的財力和需求簽下蔣淯安，但關鍵就是獵鷹是否還會在兩聯盟合併的球隊之中，另外，獵鷹下季的主場可能移師成功大學，跟高雄巨蛋與台北和平館相比，能見度還是有不小落差。