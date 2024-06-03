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橘爸唬籃／蔣淯安掀自由市場搶人大戰　解析選擇新東家的關鍵條件

▲台啤雲豹後衛蔣淯安幫助球隊拿下T1聯盟總冠軍，今夏可以成為自由球員，新合約年薪初估至少超過七百萬。（圖／台啤提供）
▲台啤雲豹後衛蔣淯安幫助球隊拿下T1聯盟總冠軍，今夏可以成為自由球員，新合約年薪初估至少超過七百萬。（圖／台啤提供）

特約作者/橘爸

T1聯盟台啤永豐雲豹主力蔣淯安動向如何?成為今夏最受矚目的話題之一。而蔣淯安本人則回應，目前還沒有對這方面有太多想法，會和家人討論一下，應該有一個月的空間可以去思考未來方向。不過橘爸認為，小安留在台啤雲豹的機會不大，且簽約也不會太快有答案。

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蔣淯安受訪中說「一個月」的時間，其實除了與家人討論、待價而沽外，最重要的還是要等兩聯盟最新的動向而定，若兩聯盟尚未合併，合約可能就不會簽得太長。

▲台啤雲豹後衛蔣淯安幫今夏可以成為自由球員，預料會掀起一波搶人大戰。（圖／台啤提供）
▲台啤雲豹後衛蔣淯安幫今夏可以成為自由球員，預料會掀起一波搶人大戰。（圖／台啤提供）
兩聯盟是否合併　牽動蔣淯安決定

PLG和T1聯盟合併傳聞從去年夏天就傳得沸沸揚揚，T1會長錢薇娟也曾拜會過PLG執行長鄭偉柏，但因為去年時間緊迫，無法完成，但今年的確有很高的機會，籃壇會出現重大變革。

兩聯盟如何發展，也牽動蔣淯安的下一步，若某球隊未能框列在新成立的聯盟之內，即使出高薪，也難以受到蔣淯安的青睞。

32歲的蔣淯安仍處於生涯顛峰時期，且在SBL和T1聯盟都奪下過冠軍，也都曾拿下年度MVP，身價勢必水漲船高。

▲台啤雲豹後衛蔣淯安幫助球隊拿下T1聯盟總冠軍，他也將為自己爭取一張頂薪合約。（圖／T1聯盟提供）
▲台啤雲豹後衛蔣淯安幫助球隊拿下T1聯盟總冠軍，他也將為自己爭取一張頂薪合約。（圖／T1聯盟提供）
蔣淯安值得一紙優渥合約

蔣淯安「4+1」合約到期，今年可以投入自由市場，預計他不會執行「+1」的合約，而是直接投入自由市場，而這張合約將會是小安職籃生涯最重要的一張，畢竟他過去在台啤時期領的薪水並不符合身價，如今的確是該替自己爭取大約的時候了。

至於蔣淯安最有可能加入哪一隊?橘爸認為，蔣淯安年薪應該至少落在750萬左右，外傳可能突破1000萬並不太可能，若以平均年薪750萬，4到5年的合約長度，要能簽下他的球隊並不多，當然外傳的富邦勇士的確是機率非常高的球隊，另外海神、台新也是非常有潛力的新東家。

富邦、海神有機會搶下蔣淯安

至於台鋼獵鷹也有足夠的財力和需求簽下蔣淯安，但關鍵就是獵鷹是否還會在兩聯盟合併的球隊之中，另外，獵鷹下季的主場可能移師成功大學，跟高雄巨蛋與台北和平館相比，能見度還是有不小落差。

▲蔣淯安小檔案。(NOWnews製圖)
▲蔣淯安小檔案。(NOWnews製圖)

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