台鐵鐵路便當節「16款菜色曝光」！海風號、山嵐號陶瓷限定款亮相
鐵道迷看過來！台鐵今（2024）年舉辦第9屆鐵路便當節，預計在6/7到6/10間於台北車站聽登場，除了各種限定商品外，邀請日本、韓國、馬來西亞等53家業者參加，而台鐵也有6個分處推出16款特色便當，其中，最具特色的是海風號、山嵐號限定造型陶瓷便當，使用鰻魚、干貝、櫻桃鴨胸等豪華食材，每份999元，每天限量100個。
記者魏妤庭／台北報導
迎接第9屆鐵路便當節，台鐵今（3）日舉行展前記者會，搶先公布本屆精彩量點，並開箱本次的特色便當，其中有12家來自日本鐵道同業，包含東武新型特急SPACIA X便當、近鐵集團鰻牛便當、信濃鐵道SR1特製點心便當、西武鐵道味噌和牛餡餅便當、伊豆箱根鐵道和牛香菇壽喜燒便當等。
除了日本鐵道同業外，台鐵表示，台鐵6間餐旅分處在4天展覽期間，於台鐵便當店販售16款特色便當，價格從150元到999元皆有。其中，又以今年下半年投入營運的台鐵新型觀光列車海風號、山嵐號限定造型陶瓷便當盒，最受到矚目。海風號選用日式蒲燒醬鰻魚，搭配干貝、鮮蝦、季節時蔬；山嵐號以櫻桃鴨胸、日本和牛為主菜，搭配野菇藜麥飯。每款要價999元，為所有特色變當中價格最高，每日限量100個。
同時，台鐵表示，16款特色便當中，有7款與海魚基金會合作，包含台北果香海味、高雄海陸雙拼、花蓮醉香鬼頭刀、台東鬼頭刀、白帶魚，以及國家鐵道博物館籌備處聯名推出DR2203號/DR2303號造型便當。
台鐵表示，今年是台鐵公司化後的首個鐵路便當節，今年能超越去年的41萬人次，以至少50萬人次為目標，營收部分也期望能突破1000萬元。