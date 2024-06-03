U13桌球代表隊引發「教練脅迫球員退賽」爭議 苗栗縣府懲處出爐
苗栗縣竹南鎮照南國小桌球隊爆發教練要求選手在U13國手選拔賽中退賽，改讓其他隊友晉級取得國手資格，對此，苗栗縣府表示，校方已決議，該名體育老師即日起禁止帶隊參賽，縣府亦要求該校依法提送教師考績委員會進行後續懲處，並請學校針對被迫棄賽學生持續給予輔導及關懷，不過根據這名教練的說法，當時主要是「考量選手過往勝率，以及國中是否繼續打球」作為評斷，沒有顧及孩子內心感受與公平競爭機會，確實是思考不周，對於受到傷害的孩子及家長「真的非常抱歉」。現在深感懊悔，未來會深切反省與檢討，並自請處分，短期內不再帶隊參賽。
記者吳政紘/綜合報導
根據《自由時報》報導，苗栗縣照南國小2名桌球選手參加U13少年國手選拔賽時出現「內戰」，不料打到一半，帶隊教練竟要求領先的選手棄權，讓另一名選手晉級，這也讓學生跟家長傻眼。
這起事件引發後續關注，當下被迫退賽的選手受了委屈，並且告知家長，也讓選手父母親無法諒解，為何教練叫自己的孩子退賽，喪失爭取國手機會，至於晉級的選手，也因為心中不能接受而提出退訓申請。然而這樣的結果，卻是教練的判斷，因為以「考量選手過往勝率，以及國中是否繼續打球」才做出這樣的決定，但卻已無法挽回，不但傷害兩個小選手的心，也破壞了他們的國手夢。
苗栗縣府教育處表示，該名體育老師於照南國小服務多年，對桌球發展不遺餘力，校方得知事件後已於5月28日立即做出處理，即日起禁止該名體育老師帶隊參加任何比賽，並送教師考績委員會進行後續懲處，並已請學校針對被迫棄賽學生持續給予輔導及關懷。