基隆潮境公園嚴重山崩！地質專家曝「海浪拍打」：和地震較無關聯
今（3）日下午2時許，基隆市中正區北寧路潮境公園路口傳出山崩，導致多輛汽車受困，地質專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鍇紋指出，本次山崩發生，主要是當地地質長期受海浪拍打、強風風化導致，「地震」則是遠因，北海岸許多岬角都是山崩常發生的地區，近期降雨頻繁，民眾前往務必注意。
記者張志浩／綜合報導
郭鍇紋表示，台灣北海岸的地質主要是沙岩和頁岩組成，頁岩質地較脆弱，因此幾乎都被侵蝕掉，而留下來的砂岩雖然質地較硬，但當海浪拍打海床時，在周邊地區都會出現輕微的震動導致土石結構受到影響，配合當地東北風長期吹拂，經年類月下來就會產生「節理」，岩石節理代表會有破裂面和縫隙，若有出現連日降雨，水進入縫隙中，就會導致鬆落，鬆落到一定程度後才出現山崩情況。
郭鍇紋說明，若放大台灣地圖可以發現，北海岸有許多海岬，當頁岩被侵蝕後，就會形成海灣，沒被完全侵蝕的砂岩就被孤立在海外，形成凸出去的岬角，因此包括潮境公園、象鼻岩、鼻頭角、野柳等都是砂岩，且容易會有山崩出現，不過潮境公園較特別的是，當地有道路延伸，因此發生山崩導致的災害也可能更嚴重。
至於山崩和地震的關聯，郭鍇紋指出，本次山崩和斷層並無關係，不過在6月1日凌晨，花蓮地區曾發生規模5.5地震，當時北台灣最大震度達3級，因此這也可能是潮境公園當地土石鬆脫的遠因之一；至於今日下午2時左右發生山崩時，觀測上是沒有任何地震發生。