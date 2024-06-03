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驚！基隆潮境公園大規模山崩　北市消防局派13人2犬支援搜救

▲基隆潮境公園山崩，北市消防局派出搜救隊支援。（圖／北市府提供）
▲基隆潮境公園山崩，北市消防局派出搜救隊支援。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

基隆潮境公園大橋入口處今（3）日下午2時28分許，北寧路潮境公園路口發生邊坡土石崩塌，目前現場有多輛車受困，以及道路中斷，台北市消防局救指中心主動派遣搜救隊，共計5車13人2犬前往支援。

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北市消防局指出，於接獲災勤通知後， 第一時間即派遣北市搜救隊先遣小組5車13人2犬及無人機2架出發前往災害現場支援救災。本次救災任務中，本局於14時55分接獲訊息， 於15時7分派遣搜救隊5輛救災車輛、13名搜救隊人員及2隻搜救犬`，於15時47分抵達災害現場。

消防局指出，第一時間調度數名警義消無人機操作人員前往支援，利用無人機技術進行現場勘查，提供災害現場地理圖資，協助搜救人員執行搜救行動。北市搜救隊抵達現場後依現場指揮官指派執行各項任務，同時籲民眾避免前往事發地點，以確保搜救工作的順利進行。

北市府表示， 基隆市交通處稍早發布交管及公車改道訊息，北市交工處已配合在全市的CMS顯示改道資訊。針對台北市19處列管邊坡、11個列管防落石網及212筆人工邊坡，大地處皆有定期巡勘，並於颱風(海上警報發布)、豪雨(時雨量60mm或24小時累積雨量250mm以上)及地震(三級以上)後有機動巡勘，目前均未發現異常，倘有異常，將立即處理因應。另大地處透過衛星遙測分析坡地地表變位，針對高潛勢且具保全對象區域已加強關注其長期與短期變化趨勢，以及早採取因應作為。

▲基隆市潮境公園山崩，基隆交通處稍早發布交管及公車改道訊息，北市交工處已配合在全市的CMS顯示改道資訊。（圖／北市府提供）
▲基隆市潮境公園山崩，基隆交通處稍早發布交管及公車改道訊息，北市交工處已配合在全市的CMS顯示改道資訊。（圖／北市府提供）

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