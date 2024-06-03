基隆大規模山崩！計程車「車體變形」他熱心救援 運將驚險逃生
基隆市潮境公園大橋入口處今（3）日下午2時28分，有大片土石整片崩落，警消獲報立即派員到場搶救，目前救出2名傷者送醫，警消人員不敢大意，目前出動搜救犬到場，確認是否還有人員受困。事後一名鄧姓計程車司機表示，當時他與太太剛停好車，豈料下秒土石就崩落，車尾被落石砸中，所幸遇到好心人協助，兩人才能安全脫困。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，事發當時一名陳姓男子騎電動自行車經過，他發現土石堆裡有一位計程車司機，由於車輛嚴重變形，困在車子駕駛座裡面，自己立即協助他脫困；鄧姓司機指出，今天本來想和妻子一起到潮境公園看看海，沒想到剛停好車就遇到落石，車子因此嚴重變形，自己也受困車內，所幸遇上陳男經過，不顧自身安危趕過來幫忙，才讓自己跟太太順利從窗戶脫困。
根據空拍影像可見，土石從山頂一路下滑崩落，呈現「大面積三角形崩落」，並將往來路口全部堵住，現場有一輛小貨車被土石壓到翻覆，另一輛貨車則是墜落，還有一輛白色小轎車車頭也被土石覆沒。
另外，潮境公園為知名觀光勝地，有不少遊客前往觀光，但今日卻發生山崩案件，警消人員因此不敢大意，立即出動搜救犬前往，確認是否還有人員受困。