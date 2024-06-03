基隆外木山男子「持長刀揮舞」！對警大聲咆哮 遭長棍制服
基隆市外木山地區今（3）日下午2時許傳出恐怖事件，一名38歲的葉姓男子情緒激動持一把長刀，在停車場與警方對峙，奔跑中還不停揮舞手中的長刀，還恐嚇員警切勿靠近，最終仍遭優勢警力壓制，並緊急疏散遊客，由於葉男持刀自傷頸部、手部遭送醫，詳細情況仍待釐清。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，今天在中山區湖海路1.7公里處，葉姓男子不明原因持長刀出現在停車場內，警方獲報立即趕抵現場，葉男情緒不穩，一度將刀械抵住自己脖子、自傷濺血，多名警員先持長棍展開包圍，後續使用拋射式電擊槍開槍2發，趁他不備上前壓制，警方後續將葉男戒護送醫，無生命危險，至於詳細事發經過、原因，仍有待進一步調查釐清。
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