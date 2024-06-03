黃仁勳演講秀出「AI世界地圖」！觀眾驚見「1細節」：真的辱華了

看黃仁勳一直逛夜市！安謀執行長Rene Haas也跑去：沒人找我合照

▲安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）發表演講，開場就自爆學黃仁勳去逛夜市，但都沒人找他合照。（圖／「壹哥的科技生活」提供）
▲安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）發表演講，開場就自爆學黃仁勳去逛夜市，但都沒人找他合照。（圖／「壹哥的科技生活」提供）

記者黃韻文／綜合報導

因為黃仁勳頻逛台灣夜市，竟意外讓人氣漸跌的COMPUTEX台北國際電腦展，在今年有如熱門演唱會般搶手，科技大咖講座一位難求。不只黃仁勳靠夜市拉近和全民的距離，AMD CEO蘇姿丰也用夜市當AI範例，而安謀（Arm）執行長哈斯今（3）日演講，開門見山就說自己也試著跑去逛夜市了，但不像黃仁勳身邊擠滿合影民眾，都沒有人找他拍照，讓現場觀眾會心一笑。

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳愛逛台灣夜市已是眾人皆知，自己逛不夠，還拉著92歲張忠謀一起逛，開啟張忠謀人生初體驗，還約今年首度奪下台灣首富的林百里，大啖「圓環邊」雞蛋蚵仔煎，一桌子身價加起來超過3兆新台幣，蔚為佳話。

▲輝達執行長黃仁勳今（29）晚也被目擊與張忠謀夫婦、聯發科董座蔡明介、廣達董座林百里等大老闆們聚餐，還被民眾直擊聚餐完加碼逛寧夏夜市，連高齡92歲的張忠謀也逛了，給足黃仁勳面子。（圖／寧夏商圈理事長林定國提供）
▲輝達執行長黃仁勳拉著92歲張忠謀、廣達董座林百里去逛夜市、吃蚵仔煎，話題十足。（圖／寧夏商圈理事長林定國提供）
「壹哥的科技生活」分享一張照片，安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）今（3）日在演講時，開頭就先在螢幕放上自己逛台灣夜市的獨照，另一邊則是黃仁勳在夜市被人海包圍的對比照。安謀執行長哈斯一開始先用中文「你好」打招呼，接著提到黃仁勳一直不停在逛夜市，讓他也忍不住想去逛。

安全團隊提醒他要注意安全，因為安謀已經上市。而他秀出在夜市的獨照，證明終於成功去逛夜市，並大讚台灣夜市很棒，另一邊還放上黃仁勳被群眾簇擁的畫面，自嘲都沒人和他合照，讓現場哄堂大笑。

▲安謀執行長Rene Haas大讚台灣夜市很棒。（圖／「壹哥的科技生活」提供）
▲安謀執行長Rene Haas大讚台灣夜市很棒。（圖／「壹哥的科技生活」提供）

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