《延禧》吳謹言發威手撕渣男！超燃復仇夢回魏瓔珞：劇情保證爽
「復仇女王」吳謹言在2024最強復仇陸劇《墨雨雲間》，飾演被丈夫背叛慘遭活埋的縣令之女「薛芳菲」，聊到劇情內容她說：「我看劇本的時候，其實我作為觀眾代入的話，我覺得挺爽的，拍哭戲時我好像已經跳脫了自己，會感受到我就是薛芳菲。」該劇製作人是于正，兩人被封為「延禧攻略黃金組合」。
記者林奕如／台北報導
製作人于正信心表示：「凡事總有命，這一世不拚一把怎麼知道不行？明知山有虎，偏向虎山行才是我的個性。」吳謹言被質疑演技時，他力挺替她說話，「她相信天道酬勤，哪裡跌倒就從哪裡爬起來。名利是一時的，而技能才是一世的。」
預告一公開便引發熱議，不少觀眾紛紛寫下「我們的公道，我親自來要！魏瓔珞殺回來了」、「就是喜歡吳謹言演這種復仇爽劇」，導演也信心推薦：「我對這部戲的鏡頭想像，其實就是自然、寫意、唯美，所以在一些構圖和光影的設計上，會呈現比較浪漫、淒美的氛圍。」
該劇改編自網路人氣小說《嫡嫁千金》，由吳謹言、王星越、陳鑫海、陳喬恩、楊超越領銜主演，《延禧攻略》製作人于正操刀，劇情講述家庭優渥、生活幸福的縣令之女薛芳菲（吳謹言 飾）在遭逢巨變之後失去一切，在肅國公蕭蘅（王星越 飾）等人的幫助下，完成復仇並救回入獄的父親。