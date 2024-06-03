開口驚豔眾人！日本志工兄弟檔僅4歲和7歲　流利英文導覽皇居外苑

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只見兩人先用英文對著兩名外籍女遊客說，「哈囉哈囉，我可以稍微跟你們聊聊嗎？（Hello～! Hello～! Can I talk with you a little bit?）」，接著兩人開始介紹皇居外苑的「楠木正成」銅像，說明其姿態是身著盔甲收韁繩的勒馬之姿（This bronze statue is of Masashige Kusunoki the horse wearing armor are pulled a rope to stop his horse.）。
當外籍旅客看到年幼的孩子擔任志工，也會興致盎然地包圍2人聆聽講解。由於訪日外國客增加，日本可以用英語進行觀光導覽的人手明顯不足，這對兄弟也因此成為當地高人氣的小志工。有外國遊客大讚他們英語說得很流利，「真的很棒」。
報導稱，兄弟倆從小就開始學英語，7歲的哥哥佑都從1歲開始學英語，4歲的弟弟惠多更是從未滿1歲就學英語。兩人掌握英語之後，便產生了「想和外國人交談」的想法，自2023年開始擔任外語導覽志工。
惠多表示，不管是跟誰，能用英語說話就很開心。而媽媽舞衣也對兒子們的英文能力感到十分驕傲，能用英語把日本的魅力傳達給全世界的人們，身為家長也覺得非常開心。