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開口驚豔眾人！日本志工兄弟檔僅4歲和7歲　流利英文導覽皇居外苑

▲日本一對兄弟擔任皇居外苑外語導覽志工，小小年紀就能說出一口流利英語。（圖／翻攝自富士新聞網）
▲日本一對兄弟擔任皇居外苑外語導覽志工，小小年紀就能說出一口流利英語。（圖／翻攝自富士新聞網）

國際中心徐筱晴／綜合報導

新冠肺炎疫情趨緩，再加上日圓貶值之下，越來越多外國旅客前往日本旅遊，也使得各大觀光景點、商店也招募會說英文的志工、員工，來應對觀光旅遊潮。近來在東京千代田區的皇居外苑的一對兄弟檔志工受到關注，因為他們兩人才4歲跟7歲，卻能說出一口流利的英語，為外國遊客提供導覽服務。

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根據《富士新聞網》報導，這對兄弟分別是7歲的哥哥佑都與4歲弟弟惠多，在皇居外苑擔任外語志工。雖然外表看起來就是普通的小朋友，但毫不怕生的兩人看到外籍旅客時，不但會主動上前攀談，並用流利的英語導覽。

只見兩人先用英文對著兩名外籍女遊客說，「哈囉哈囉，我可以稍微跟你們聊聊嗎？（Hello～! Hello～! Can I talk with you a little bit?）」，接著兩人開始介紹皇居外苑的「楠木正成」銅像，說明其姿態是身著盔甲收韁繩的勒馬之姿（This bronze statue is of Masashige Kusunoki the horse wearing armor are pulled a rope to stop his horse.）。

當外籍旅客看到年幼的孩子擔任志工，也會興致盎然地包圍2人聆聽講解。由於訪日外國客增加，日本可以用英語進行觀光導覽的人手明顯不足，這對兄弟也因此成為當地高人氣的小志工。有外國遊客大讚他們英語說得很流利，「真的很棒」。

報導稱，兄弟倆從小就開始學英語，7歲的哥哥佑都從1歲開始學英語，4歲的弟弟惠多更是從未滿1歲就學英語。兩人掌握英語之後，便產生了「想和外國人交談」的想法，自2023年開始擔任外語導覽志工。

惠多表示，不管是跟誰，能用英語說話就很開心。而媽媽舞衣也對兒子們的英文能力感到十分驕傲，能用英語把日本的魅力傳達給全世界的人們，身為家長也覺得非常開心。


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