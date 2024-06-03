CP查理真的要上《歌手》！高喊「回中國很興奮」小粉紅嗨翻：我X
中國綜藝節目《歌手2024》開播以來眾星雲集，先前才邀來亞當藍伯特（Adam Lambert），沒想到下一集的踢館歌手竟然是CP查理（Charlie Puth），他著有《See You Again》、《We Don't Talk Anymore》等夯曲，是享譽國際的創作歌手，他受訪時透露：「回中國很興奮」，讓中國網友們忍不住嗨翻喊：「我擦！」
記者吳昕蓓／綜合報導
《歌手2024》官方微博5月31日曬出一段影片，在內文寫下：「襲榜歌手查理普斯（CP查理）即將向在線歌手發起挑戰！在音樂世界裡掀起熱浪，一起加入這場音樂狂歡吧！」只見節目畫面搭配CP查理的聲音，他表示：「我聽了所有歌手的歌，非常令人驚喜，這讓我意識到自己當歌手很久了。」
影片畫面跳到CP查理身上，他親切向中國粉絲打招呼，透露中國是他第一個去的亞洲國家，對於回到中國感到非常興奮，這已經是他第20次到中國，「我非常期待去湖南嚐一嚐美食，去見一見那裡的人，去了解他們喜歡的音樂，也希望他們會喜歡我的音樂」，這段影片曝光後，立刻在微博上掀起熱議。
不少網友紛紛激動直呼，「我擦！亞當走了，斷眉真的來了！」、「我靠真來了啊，你敢耍老子」、「臥槽，芒果你會玩，居然真的請來了，A妹是不是……」，事實上，外傳亞當藍伯特踢館1集酬勞高達百萬美金（約3200萬台幣），因為節目採直播不修音方式，讓許多華語歌手害怕，製作單位才砸大錢請來外國歌手，確實讓節目話題度爆表，芒果超媒股價飆升11.69％，3天巿值漲了69億人民幣（約312億台幣）。