鍾欣凌談戀愛被《婆婆》拆散！洪都拉斯把母送養老院她爆氣搞失蹤
夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》最新播出鍾欣凌和婆婆丁也恬諜對諜戲碼，丁也恬一心想拆散她和飾演一哥的洪都拉斯，使出情緒勒索大招阻止兩人相處，沒想到洪都拉斯竟帶她去參觀養老院，讓她氣到鬧失蹤。
記者李欣容／台北報導
鍾欣凌和丁也恬這對婆媳檔受到矚目，丁也恬費盡心思不讓洪都拉斯去找鍾欣凌，使出情勒大招阻止兩人相處，洪都拉斯被搞到快崩潰，看到一家「銀髮族養生村」，馬上帶丁也恬去參觀，丁也恬得知該處並非飯店而是養老院後氣到鬧失蹤，讓兩人報警尋母，後來是在鳳梨田旁找到她，原來丁也恬正在沿路探聽她託人管理的珍貴蘭花園「慕蘭園」，殊不知到了目的地卻是一片荒蕪，讓她難過落淚。鍾欣凌在離開前看到一塊「慕蘭園」招牌，便將它帶回家擦拭乾淨，此時的她很能體會丁也恬的失落，因為珍賀齋與慕蘭園，如今同樣荒蕪、同病相憐。
除此之外，蘇家唯一的女兒蘇秉愛（蘇晏霈 飾）迎來人生轉折，除了小鮮肉偉倫頻頻釋出好感，這回秉愛竟受到台南知名有錢人「雷總裁」雷鳴丰（陳博正 飾）的關注，原來秉愛積欠的店租不是一哥付清，而是雷總裁特許三個月免租金，他不僅親自到秉愛店裡喝咖啡，更免費幫秉愛更換老舊冷氣，還買了150杯咖啡，晚餐再請她吃高級料理，讓秉愛又驚又喜，兩人的發展也受到網友關注。