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基隆潮境公園山崩！公路局：短期無法搶通　替代路線一次看

▲基隆潮境公園山崩。（圖／NOWnews記者葉政勳攝 2023.06.03）
▲基隆潮境公園山崩。（圖／NOWnews記者葉政勳攝 2023.06.03）

記者許若茵／台北報導

3日下午，基隆市潮境公園大橋入口處發生山崩，瞬間大片土石衝下，公路局指出，有9部車及1部機車被土石掩蓋受困，2人輕傷後送基隆長庚醫院，目前公路局北分局基隆段仍在現場搶修中，但北分局坦言，因現場坍方量高達萬餘方，短期無法搶通。

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北分局表示，台2線70K上邊坡非歷史性災害邊坡，108-109年利用UAV及空載光達、地面光達建立3D模型，經評估結果非屬高風險路段。惟經近日餘震影響加上昨日(6月2日)鋒面降雨導致岩塊鬆動，初估規模坍方長度50公尺、高度30公尺、寬度30公尺，坍方量達22,000立方公尺。

北分局說明，目前現場已成立前進指揮所由分局長擔任指揮官，廠商機具6部怪手在現場待命，消防局搜救人員目前進行搜救當中，俟搜救告一段落，機具即進場搶修，初步研擬搶修步驟如下：
(1)將受困車輛拖離災區暫置。
(2)由於現場大量巨石其中最大規模尺寸達3*5*2公尺(80噸重)，需使用破碎機裂解。
(3)因現場岩體龐大裂解費時，且邊坡上方仍有巨岩掉落風險，初估需至6月11日上午可搶通。

北分局表示，因現場坍方量高達萬餘方，短期無法搶通，台2線為基隆、新北、宜蘭間之觀光道路，交通中斷期間汽車尚可由替代路線台2線接台62線轉台62甲線，機車亦可由台2丁線接台5線回台2線，對於貨運或民生運輸尚不至於有重大影響。目前替代道路已公告：
(1)汽車由台2線73K接台62線，於台62線暖暖交流道迴轉向東至四角亭交流道接台62甲線，接回台2線63K+500，汽車改替代道路繞行估約多10分鐘。
(2)機車由台2線73K+380轉台2丁線轉台5線(南榮路)接回台2線往基隆。
另清查受影響客運路線計有：首都客運1579路線公車(影響八斗子站後3站位)、新北市公車791、「瑞芳－南港」跳蛙公車路線及基隆市公車103、108、802、803、R66、T99路等共計9線公車配合改道行駛且部分站位不停靠，請乘客多加留意最新乘車資訊。

▲▲基隆潮境公園路口山崩。（圖／公路局提供）
▲替代路線。（圖／公路局提供）
近期北台灣雨勢不斷，北分局提醒，用路人山區道路行車注意落石，注意氣象資訊及道路通阻訊息及小心駕駛。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。
 

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