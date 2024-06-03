華航歡慶台北-西雅圖開航！想像生活節6/8化身派克市場信義區登場
華航再開拓新航線，自7/14起，每週5班從台北直飛西雅圖。為了讓民眾感受西雅圖氣氛，6/8在台北信義威秀徒步區舉行「華航直飛西雅圖想像生活節」，以擁有百年歷史的西雅圖派克市場為靈感打造特色市集，更邀請人氣樂團溫蒂漫步與金曲獎歌手壞特與民眾同樂。同時，現場設置霓虹燈裝置，拍照打卡還可以兌換美式軟餅乾、華航限量周邊小禮，任一攤位消費還能抽長程線豪華商務艙機票等大獎。
記者魏妤庭／台北報導
華航台北-西雅圖航線，7/14起每週一、二、四、六、日飛航5班，採用新世代長程航線主力機種A350-900客機執飛，提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙、243席經濟艙座位，讓往返台美旅客有更多元的飛行選擇。
為了讓民眾感受西雅圖氣氛，華航6/8在台北信義徒步區舉行「華航直飛西雅圖想像生活節」，以派克市場為靈感打造特色市集，現場不僅邀請人氣樂團溫蒂漫步與金曲獎歌手壞特與民眾一起同樂，集結DJ林貓王音樂秀、氣球達人可達和經典的美式食物，在台北市中心零時差感受西雅圖的獨特魅力。
同時，華航表示，活動現場打造派克市場霓虹燈裝置，民眾拍照打卡就可以兌換美式軟餅乾或華航限量周邊小禮。若在任一攤位消費，還可以參加抽獎，包含長程線豪華商務艙機票、長程線豪華經濟艙機票、區域線商務艙機票以及區域線經濟艙機票等，還有奇美博物館「從拉斐爾到梵谷」特展門票，讓民眾有機會將大獎帶回家。
此外，華航表示，將在台北捷運忠孝復興及南京復興站推出廣告牆，以西雅圖著名景點為主題，將西雅圖地標太空針塔、派克市場、雷尼爾山、流行文化博物館、大摩天輪等設計同框，營造出身臨其境的浪漫體驗，期待激發更多西雅圖旅遊靈感。