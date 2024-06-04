1元吃聖代！王品2品牌推抹茶麵、抹茶醬豬排　金子半之助有蕎麥麵

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6月6日至8月底，王品陶板屋聯名一〇八抹茶茶廊，將抹茶入麵研發「一〇八宇治抹茶麵佐海老野菜」，滋味淡雅又消暑；期間限定甜點「一〇八宇治抹茶濃布丁」將香醇布丁撒上抹茶粉及白巧克力，再搭配蜜紅豆，好吃推薦！結合鮮乳的「一〇八宇治抹茶黑糖歐蕾」，圈粉抹茶控。套餐加購價99元即可嚐鮮。
7月底前祭出嚐鮮優惠活動，只要穿上「抹茶綠」色系服飾或配件，到「陶板屋」消費2客套餐，就能「加1元多一件」一〇八宇治抹茶麵佐海老野菜1份。
📌品田牧場抹茶醬豬排好特別！1元吃抹茶聖代
品田牧場則端出日式豬排聯名一〇八抹茶茶廊，「厚切腰內一〇八抹茶綠」以厚達2公分的軟嫩炸豬排搭配抹茶起司醬、抹茶鹽及招牌豬排醬，鹹食抹茶口味好特別，還隨餐附贈「一〇八宇治金時奶酪」聯名限定甜點。
7月底前穿上「抹茶綠」色系服飾或配件，「品田牧場」內用套餐，可享受甜點換購「一〇八抹茶日和聖代」加1元多一件，等於1元爽吃抹茶聖代，太划算。
📌金子半之助「全新蕎麥麵」結合天婦羅
金子半之助迎接夏天，開吃全新蕎麥麵系列結合天婦羅，特選同為日本江戶時代美食代表的蕎麥麵，冷熱兩吃好享受。清爽的「天婦羅搭明太子蕎麥冷麵定食」、或雙主食「炸蝦蕎麥麵咖哩丼飯」，還有熱湯麵選擇的「櫻花蝦蕎麥麵定食」與「牛肉蕎麥麵雙饗丼」、「海老天蕎麥麵」，滿足大家味蕾。
歡慶端午佳節，金子半之助即日起，凡任點一款300元起主餐，只要加價59元，即享有「鱚魚」乙份（原價199元），數量有限、售完為止。