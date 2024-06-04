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1元吃聖代！王品2品牌推抹茶麵、抹茶醬豬排　金子半之助有蕎麥麵

▲王品陶板屋、品田牧場，聯名日本一〇八抹茶茶廊推抹茶麵、抹茶醬豬排、宇治抹茶濃布丁等6款限定新品，穿「抹茶綠」服飾「加1元多一件」抹茶聖代。金子半之助夏天開吃冷熱蕎麥麵結合天婦羅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品陶板屋、品田牧場，聯名日本一〇八抹茶茶廊推抹茶麵、抹茶醬豬排、宇治抹茶濃布丁等6款限定新品，穿「抹茶綠」服飾「加1元多一件」抹茶聖代。金子半之助夏天開吃冷熱蕎麥麵結合天婦羅。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

王品集團旗下2大品牌「陶板屋」和「品田牧場」，聯名日本抹茶專門店「一八抹茶茶廊」，6月6日起開吃抹茶麵、抹茶醬豬排、宇治抹茶濃布丁等6款限定抹茶新品，穿上「抹茶綠」色系服飾或配件，到店指定消費可享「加1元多一件」抹茶日和聖代。而金子半之助迎接夏天，開吃全新蕎麥麵系列結合天婦羅，冷熱兩吃好享受。

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📌陶板屋開吃抹茶麵！「一〇八宇治抹茶濃布丁」超推
6月6日至8月底，王品陶板屋聯名一八抹茶茶廊，將抹茶入麵研發「一八宇治抹茶麵佐海老野菜」，滋味淡雅又消暑；期間限定甜點「一八宇治抹茶濃布丁」將香醇布丁撒上抹茶粉及白巧克力，再搭配蜜紅豆，好吃推薦！結合鮮乳的「一八宇治抹茶黑糖歐蕾」，圈粉抹茶控。套餐加購價99元即可嚐鮮。

7月底前祭出嚐鮮優惠活動，只要穿上「抹茶綠」色系服飾或配件，到「陶板屋」消費2客套餐，就能「加1元多一件」一八宇治抹茶麵佐海老野菜1份。

▲陶板屋7道式和風創作料理套餐668元+10%，附選一〇八宇治抹茶濃布丁、一〇八宇治抹茶黑糖歐蕾，可單點或加購一〇八宇治抹茶麵佐海老野菜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲陶板屋7道式和風創作料理套餐668元+10%，附選一〇八宇治抹茶濃布丁、一〇八宇治抹茶黑糖歐蕾，可單點或加購一〇八宇治抹茶麵佐海老野菜。（圖／記者蕭涵云攝）
📌品田牧場抹茶醬豬排好特別！1元吃抹茶聖代
品田牧場則端出日式豬排聯名一八抹茶茶廊，「厚切腰內一八抹茶綠」以厚達2公分的軟嫩炸豬排搭配抹茶起司醬、抹茶鹽及招牌豬排醬，鹹食抹茶口味好特別，還隨餐附贈「一八宇治金時奶酪」聯名限定甜點。

7月底前穿上「抹茶綠」色系服飾或配件，「品田牧場」內用套餐，可享受甜點換購「一八抹茶日和聖代」加1元多一件，等於1元爽吃抹茶聖代，太划算。

▲品田牧場厚切腰內一〇八抹茶綠套餐418元+10%，附贈一〇八宇治金時奶酪或加價換購一〇八抹茶日和聖代。（圖／記者蕭涵云攝）
▲品田牧場厚切腰內一〇八抹茶綠套餐418元+10%，附贈一〇八宇治金時奶酪或加價換購一〇八抹茶日和聖代。（圖／記者蕭涵云攝）
▲過去日本才有的宇治抹茶麵，現在台灣也能吃得到。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日本才有的宇治抹茶麵，現在台灣也能吃得到。（圖／記者蕭涵云攝）
📌金子半之助「全新蕎麥麵」結合天婦羅
金子半之助迎接夏天，開吃全新蕎麥麵系列結合天婦羅，特選同為日本江戶時代美食代表的蕎麥麵，冷熱兩吃好享受。清爽的「天婦羅搭明太子蕎麥冷麵定食」、或雙主食「炸蝦蕎麥麵咖哩丼飯」，還有熱湯麵選擇的「櫻花蝦蕎麥麵定食」與「牛肉蕎麥麵雙饗丼」、「海老天蕎麥麵」，滿足大家味蕾。

歡慶端午佳節，金子半之助即日起，凡任點一款300元起主餐，只要加價59元，即享有「鱚魚」乙份（原價199元），數量有限、售完為止。

▲金子半之助全新開吃「蕎麥麵系列」結合天婦羅。（圖／香繼光集團提供）
▲金子半之助全新開吃「蕎麥麵系列」結合天婦羅。（圖／香繼光集團提供）
▲「海老天蕎麥麵」299元，「牛肉蕎麥麵雙饗丼」329元、「櫻花蝦蕎麥麵定食」及「炸蝦蕎麥麵咖哩丼飯」都是399元，「天婦羅明太子蕎麥冷麵定食」429元。（圖／香繼光集團提供）
▲「海老天蕎麥麵」299元，「牛肉蕎麥麵雙饗丼」329元、「櫻花蝦蕎麥麵定食」及「炸蝦蕎麥麵咖哩丼飯」都是399元，「天婦羅明太子蕎麥冷麵定食」429元。（圖／香繼光集團提供）

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