基隆潮境公園大坍方！公路局估「最快6/11搶通」

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公路局局長陳文瑞晚間召開臨時記者會說明，今下午約14:30分潮境公園發生土石坍方，公路局接獲通報後，現場狀況已用無人機做3D建模，巨型石頭接近50顆，最大巨石約100噸，需要裂解用卡車清除，初估需要7個工作天，最快6/11上午可以搶通，靠山側會圍起來，避免落石突發掉落。
陳文瑞指出，瑞濱端投入挖土機2台、破碎機1台、小山貓1台、卡車3台、人員9員，基隆端投入挖土機2台、破碎機2台、小山貓1台、卡車3台、人員12員持續作業，但考量安全，若視線不良，夜間會休息。
陳文瑞提醒，汽車可由台2線73K接台62線，於台62線暖暖交流道迴轉向東至四角亭交流道接台62甲線，接回台2線63K+500，汽車改替代道路繞行估約多10分鐘，機車可由台2線73K+380轉台2丁線轉台5線(南榮路)接回台2線往基隆。
另陳文瑞指出，清查受影響客運路線計有：首都客運1579路線公車(影響八斗子站後3站位)、新北市公車791、「瑞芳－南港」跳蛙公車路線及基隆市公車103、108、802、803、R66、T99路等共計9線公車配合改道行駛且部分站位不停靠，請乘客多加留意最新乘車資訊。
陳文瑞表示，台2線70K上邊坡非歷史性災害邊坡，108-109年利用UAV及空載光達、地面光達建立3D模型，經評估結果屬中度風險路段，前後高度風險有防落石網、防落石柵，今天下午突然發生坍方也是很錯愕，這幾天會加強，請顧問公司評估。
陳文瑞強調，近期北台灣雨勢不斷，用路人山區道路行車注意落石，注意氣象資訊及道路通阻訊息及小心駕駛。