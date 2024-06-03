日本車壇爆醜聞！豐田、馬自達等5車廠數據造假　多車款勒令停售

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國土交通省表示，豐田被發現在安全相關測試中提交了虛假數據，馬自達則是被發現針對送測的引擎重寫了與市面販售版本不同的控制軟體，除此之外，本田與鈴木也被發現在噪音測試中造假。
日本官房長官林芳正表示，數據造假這種行為不僅損害了消費者對日本汽車企業的信任，更從根本上動搖了汽車認證制度的基礎，令人遺憾。林芳正強調，國土交通省明日起就會針對上述車廠進行入內檢查，現場逐條逐項確認，根據事實進行嚴正處理。
豐田旗下大發工業（Daihatsu Motor）去年爆發安全測試造假醜聞，當時外界就認為，日本車廠的造假風氣恐怕比已經被揭露的更為嚴重，國土交通省要求各車廠進行更大規模的調查，果然又發現更多虛假數據呈報。
被國土交通省點名後，豐田召開記者會回應表示，對一直以來信任豐田的消費者和相關合作夥伴造成不便，「我們深表歉意」。豐田社長豐田章男強調，公司嚴肅看待此事，將全力配合政府部門的調查，在問題解決前不會急著恢復相關生產線。
馬自達社長毛籠勝弘也公開致歉，坦承由於流程不夠完善，導致工作人員採取了不合乎法律規定的方法，造成外界擔心與不便，辜負了大家的信任，「深感痛心與抱歉」。
本田社長三部敏宏同樣召開記者會表示，深切向顧客、經銷商、供應商等眾多利益相關者致以誠摯的歉意，強調本田非常重視認證制度，對於讓外界擔憂，感到非常抱歉。