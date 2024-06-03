AIESEC in Taiwan 60週年 舉辦國際文化村展現多元文化

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AIESEC 是全球最大由青年營運的非營利組織，成立於二戰後，由一群歐洲青年創立，他們深感戰爭之苦，認為若能讓來自不同文化背景的未來領導者彼此交流、增進理解，未來便能減少衝突，甚至避免戰爭。AIESEC 培育了許多政教及企業界的頂尖領導人才，包括前美國總統柯林頓、前日本首相小泉純一郎、台灣前行政院副院長吳榮義、前臺北101大樓事業處總經理楊文琪及永豐金控總經理朱士廷。
AIESEC in Taiwan 60年來致力於培養台灣青年的領導力，透過國際大會、海外成長計畫及海外實習計畫，培養年輕人的領導能力和國際視野。這期間，累積培養了超過5000名青年，平均每年培養超過400位青年，致力於讓青年在國際舞台上發光發熱。這些青年來自於台灣各大高校，包括台大、政大、清大、成大、北大、東吳、中興、中正、逢甲、輔大和元智等校園據點的學生。
AIESEC的努力不僅讓世界看到台灣的文化，也展現了台灣青年的潛力。除此之外，體現了AIESEC在台灣推動青年發展方面的努力，也展示了青年一代對未來世界的責任感與使命感。
AIESEC 相信培育青年是推動世界更靠近和平的關鍵。過去通過國際志工計畫及跨國企業實習計畫來達成跨文化交流的目的。疫情過後，AIESEC 投入在地永續議題發展及建立青年與企業的連結，豐富的文化交流活動，讓青年在參與台灣永續議題時，不僅加深了青年領袖之間的友誼，也促進了不同文化間的理解與合作。