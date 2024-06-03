Energy成員阿弟結婚存款只有3元！老婆借錢遭數落：明星還這麼窮
舞蹈男團「Energy」睽違22年回歸歌壇，掀起樂壇旋風，不僅簽唱會大爆滿，延長到凌晨3點，還順勢推出新專輯《Here I Am》，其中成員阿弟在過去卻曾窮到就連結婚存款都只有3元，他的老婆Mei在節目《女王大人》爆料，當時夫妻倆實在太窮困，她低頭去向親戚借錢，竟還被數落：「怎麼挑來挑去，挑到一個演藝圈這麼窮的。」
記者吳昕蓓／綜合報導
Mei在節目上分享，當時嫁給阿弟的時候發現他身上存款只有3元，新聞一出來朋友都不見了，真的體會到什麼叫窮到沒朋友，後來因為女兒住院，為了保護女兒不和別的孩子交叉感染，只好低頭向親戚借錢，想讓女兒轉單人病房，卻被數落：「都沒錢了還住單人病房，演藝圈不是都很好賺嗎，怎麼挑來挑去，挑到一個演藝圈這麼窮的。」
直到過幾年後，夫妻倆的生活比較安穩了，換這位親戚過來借錢，Mei也大方借了前後共10萬給對方，但對方過了1年多都沒消沒息，似乎沒有要還錢的意思，他們想到自己也苦過，就沒再跟對方討回來。
元元也透露自己被借錢的經驗，表示曾經有很要好的朋友跟她借60萬合資一家餐酒館，說服她成為股東之後不但有副業，每月還能拿分紅，但對方卻只講店面的大概位置，也不想告知餐廳名字，幸好元元媽媽在一旁勸退，才逃過一劫。沒想到才過幾天，朋友又以工作急需30萬向元元借錢，也答應隔2天就會還款，卻一再拖延，之後還向元元借了20萬，說隔週有個100萬的案子會進來，元元也不疑有他再借20萬出去，前後借了50萬，朋友都沒有要還的意思，最後元元只好跟朋友說不用還全部，還一半就好，但只拿回10萬，讓現場眾人驚呼：「也太傻了吧！」