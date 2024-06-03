T-ara前成員雅凜控前夫虐兒！案情反轉 遭爆全是「自導自演」
T-ara前成員雅凜過去曾公開控訴前夫虐待小孩，包括毆打和拋擲小孩、向小孩嘴裡吐痰、在臉上大小便等罪名，甚至公開了與孩子的錄音檔，以及孩子身上出現瘀青諸如此類的證據，最後驚動相關單位介入調查。但案件在今（3）日出現大反轉，竟是檢方起訴雅凜虐兒、誘拐未成年，現在已經禁止雅凜接近小孩。起因是5月8日檢方判定雅凜的前夫毫無嫌疑，因為雅凜不僅證據不足，加上錄音檔偽造的機率太大，導致整起案件倒向另一邊，相關單位認為，這一切都是雅凜為了打贏離婚官司而自導自演的戲。
記者施以慧／綜合報導
而害人不成反害己的雅凜，目前被警方以「設計虐待兒童」、「棄養並放任兒童」以及「誘拐未成年」等罪交由檢方處理。除此之外，雅凜以及雅凜的母親因為也涉及誘拐未成年罪名，法院判定母女兩人到7月20日前都不准接近孩子的住處以及幼稚園100公尺內。
另外，遭雅凜開撕的前夫則是考量到雅凜是小孩的生母，表示：「不會針對女方主張的曲假內容採取對應。」但也強調，希望雅凜別再損毀他人名譽、誣告，就此停手。
雅凜與前夫於2019年結婚，婚後育有2子。2023年雅凜在社群發文坦承自己正在和前夫打離婚官司，並加碼爆料前夫虐兒，在當時還引起社會關注，如今案情出現逆轉，竟是雅凜自導自演，後續還得繼續接受檢方調查。