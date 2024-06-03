接手SONO園日式庭園舊址 「羽悅」主打前澤牛華麗登場

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「羽悅」進駐200坪日式庭園，可說是台中第一家庭園式燒肉店。陳佑銓訴說他的開店夢想，就是提供一個綠意盎然，又明亮寬敞的用餐環境，讓消費者悠閒地享受美食。因緣際會，接手日式京都風情的SONO園舊址後，他維持舊有的庭園風，僅僅稍做「拉皮」，以灰白色系重新粉刷，並打開一樓包間，讓陽光灑進，園中綠意漫延，美景配美食，為「羽悅」競爭力加分不少。
至於「羽悅」充滿詩意店名，是有淵源典故。陳佑銓說，「羽悅」結合音律與美食，蘊含以中國音律五聲中的第五音符「羽」，帶來愉悅和諧。尤其對餐廳而言，「羽悅」代表着提供和諧、美味的饗食體驗，讓顧客感受到食物帶來的愉悅與滿足。
為了提供消費者極致愉悅，和諧美味的用餐體驗，「羽悅」在食材選擇與處理方面也很講究。「羽悅」選用來自日本岩手縣、獲得日本官方GI標章的殿堂級食材「前澤牛」，以及堅持厚度達0.4公分的肉片，確保入口時的最佳口感，尤其避免在炙燒過程中黏網，設想周到。
餐點提供方式，除了消費者自己動手體會燒烤樂趣之外，店家也提供「爐端燒」服務。爐端燒起源於日本早期漁村，傳統作法是採用大方形炭火烤爐，炙烤食材以海鮮為主。客人圍坐在爐子四周品嘗美食，享用爐端燒也是一種地位象徵。羽悦的爐端燒由師傅掌廚，提供部分料理代烤服務，是一大特色。