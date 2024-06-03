全台最獨特「穿木屐躦鯪鯉」慶端午　震撼登場

接手SONO園日式庭園舊址 「羽悅」主打前澤牛華麗登場

▲看準台中人是燒肉控，「羽悅」主打夢幻級和牛前澤牛華麗登場。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.3)
▲看準台中人是燒肉控，「羽悅」主打夢幻級和牛前澤牛華麗登場。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.3)

記者金武鳯/ 台中報導

台中知名頂級日本料理店SONO園，3年前不敵疫情退場，廣達200坪日式庭園舊址，終於有人接手進場，是一家主打前澤牛的燒肉店「羽悅」，目前正試營運中，將於12日華麗登場，要饗以日本夢幻級和牛前澤牛，讓饕客享受神級美味。

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台中人是燒肉控，燒肉店林立，「羽悦」搶進競爭激烈的燒肉市場，憑藉的除了食材頂級，標榜台中唯一主打前澤牛外，經營團隊實力堅強也是一大優勢。「羽悅」主理人陳佑銓，擁有近三十年餐飲經歷，另有專業進口肉商「春心洋行」、建築界老饕、精通肉品分切和擅長中日料理的主廚等，各有專擅，以確保每一片肉品在品質及保存上，都能獲得極嚴格控管！

▲知名日本料理店SONO園退場後，200坪日式庭園舊址，由「羽悅」進駐，是中部唯一庭園燒肉店。(圖／記者金武鳳攝，2024.6.3)
▲知名日本料理店SONO園退場後，200坪日式庭園舊址，由「羽悅」進駐，是中部唯一庭園燒肉店。(圖／記者金武鳳攝，2024.6.3)
「羽悅」進駐200坪日式庭園，可說是台中第一家庭園式燒肉店。陳佑銓訴說他的開店夢想，就是提供一個綠意盎然，又明亮寬敞的用餐環境，讓消費者悠閒地享受美食。因緣際會，接手日式京都風情的SONO園舊址後，他維持舊有的庭園風，僅僅稍做「拉皮」，以灰白色系重新粉刷，並打開一樓包間，讓陽光灑進，園中綠意漫延，美景配美食，為「羽悅」競爭力加分不少。

至於「羽悅」充滿詩意店名，是有淵源典故。陳佑銓說，「羽悅」結合音律與美食，蘊含以中國音律五聲中的第五音符「羽」，帶來愉悅和諧。尤其對餐廳而言，「羽悅」代表着提供和諧、美味的饗食體驗，讓顧客感受到食物帶來的愉悅與滿足。

▲即將於12日開幕的「羽悅」燒肉店，中部唯一主打前澤牛頂級和牛。 （圖／記者金武鳳攝，2024.6.3)
▲即將於12日開幕的「羽悅」燒肉店，中部唯一主打前澤牛頂級和牛。 （圖／記者金武鳳攝，2024.6.3)
為了提供消費者極致愉悅，和諧美味的用餐體驗，「羽悅」在食材選擇與處理方面也很講究。「羽悅」選用來自日本岩手縣、獲得日本官方GI標章的殿堂級食材「前澤牛」，以及堅持厚度達0.4公分的肉片，確保入口時的最佳口感，尤其避免在炙燒過程中黏網，設想周到。

▲羽悦的爐端燒由師傅掌廚，提供部分料理代烤服務，是一大特色。(圖/ 記者金武鳳攝，2024.6.3)
▲羽悦的爐端燒由師傅掌廚，提供部分料理代烤服務，是一大特色。(圖/ 記者金武鳳攝，2024.6.3)
餐點提供方式，除了消費者自己動手體會燒烤樂趣之外，店家也提供「爐端燒」服務。爐端燒起源於日本早期漁村，傳統作法是採用大方形炭火烤爐，炙烤食材以海鮮為主。客人圍坐在爐子四周品嘗美食，享用爐端燒也是一種地位象徵。羽悦的爐端燒由師傅掌廚，提供部分料理代烤服務，是一大特色。

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