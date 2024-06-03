YTR超強系列道歉了！與soya交往期間出軌「短髮小三」 粉絲轟爆
擁有44萬訂閱粉絲的旅遊YouTuber「超強系列」，過去與馬來西亞籍網紅Soya交往，雙方時常在影片中放閃，相當甜蜜。但近期卻傳出兩人4年感情終結，女方Soya更發文暗示男方「筋骨很軟」（劈腿）。隨著輿論持續延燒，今（3）日晚間「超強系列」也發出新影片坦承自己劈腿，小三就是外傳的「短髮女」。
記者潘毅／綜合報導
超強系列晚間發出最新影片「關於這件事」中，自白與Soya交往的4年期間，自己曾做過約砲、劈腿等對感情不忠的事情，「沒有要找任何藉口，做錯就是做錯，真的感到非常抱歉、慚愧。」
超強系列指出，兩人交往的4年期間，自己曾2度提出分手，但最後都心軟而複合，「但感情早已不同以往」。直到因為工作關係，遇見了「短髮女」，他才看到自己的內心而心動，最終釀成感情糾紛。
超強系列也提到，自己與Soya的共同生活圈重疊度相當高，本來預定是要與朋友們一起去泰國出遊回台後就提出分手，卻在這之前意外被Soya翻到寫給短髮女的生日情書，雙方才正式攤牌，「我還是沒處理好，只能套上腳踏兩條船的罪名，如果說出軌也是一種罪，我現在真的很希望可以進監獄服刑」。
最後超強系列也表示，自己與小三短髮女已經向前女友Soya致上最大歉意，未來不會再與對方同框出現，希望自己可以成為感情負面教材，並打算休息一段時間在拍影片。
超強系列拋棄交往4年女友，選擇與小三再一起的真相曝光後，也讓大批粉絲在下方留言痛批「完全不能接受這說法，心軟復合好像在怪女方逼你一樣」、「退追了，掰掰」、「在留言區幫Soya加油」。
而被粉絲指控為「短髮小三」的石靜，也在今（3）日稍早發文表示，「超強於2/27私下表明心意，並告知他決定於3月底和soya泰國出差後，提出分手我沒有拒絕他的心意，選擇遊走在模糊地帶，證明我有錯我願意承擔對於soya造成的種種傷害，我非常對不起真心祝福她往後的日子。」