王義川自爆手機監控人民！柯文哲批個資外洩：難怪台灣詐騙這麼多
民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上表示，透過手機訊號定位，能夠分析出在立法院外群眾與民眾黨519活動的個資，並觀察與之前太陽花群眾是否重疊等，此話一出引發政府監控人民爭議。民眾黨主席柯文哲今（3）日質疑，民進黨從「威權時期的受害者，變成今天的加害人？」並反嗆難怪台灣詐騙這麼多。
記者呂炯昌／台北報導
針對民進黨政策會執行長王義川日前聲稱，能以手機基地台比對出519在民進黨中央黨部樓下集會、立院青鳥行動是否同一群人，柯文哲今日在民眾黨自媒體節目《柯P揪時在》中質疑，難道「威權時期的受害者，變成今天的加害人？」
柯文哲說，這跟《1984》作者喬治歐威爾的另一部小說《動物農莊》的故事一樣，一開始是被壓迫的階級，革命成功後卻變成新的壓迫階級。柯文哲質疑，連國安局長蔡明彥都知道政府調個資須經複雜程序，為何民進黨的黨官卻能獲得？且電信公司都出面否認，王義川宣稱的個資又從何而來？
柯文哲認為，若王義川有能力拿到這麼多個資，「難怪台灣詐騙這麼多」，他並譴責，民進黨當年辛辛苦苦推翻國民黨黨國體制，結果現在自己變成新黨國體制、新的警總。《1984》有一句名言「BIG BROTHER IS WATCHING YOU」，柯文哲感嘆，台灣現在就是「DPP IS WATCHING YOU」。