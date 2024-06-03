惡鄰藝人再+1！謝震廷遭爆深夜唱歌擾民 住戶超崩潰：報警也沒轍
金曲歌手謝震廷過去憑藉著好歌喉，還有超強的創作能力與吉他功力，收穫一大票粉絲。但今年卻爭議頻傳，不僅年初才爆出與前女友爭吵時，謝震廷當街持刀攻擊，遭警方制伏，後續又與女方互控租金問題，引發外界譁然。今（3）日謝震廷還被爆出「惡鄰醜聞」，根據《ET today星光雲》報導，謝震廷遭鄰居指控經常在深夜大聲唱歌、彈吉他，讓住戶不堪其擾，不僅管委會出面提醒，但仍持續擾鄰。
記者施以慧／綜合報導
鄰居指控，謝震廷從今年1月下旬搬到該社區後，不僅平日下午會彈吉他、唱歌、開直播，甚至到了半夜12點後都還在吵鬧，讓同樓層住戶快要崩潰，表示自己就算待在房間內，也仍能清楚聽到謝震廷製造的聲響，吵得左鄰右舍都難以入眠，還嚴重影響生活作息：「基本上在房間內就可以清楚聽到他唱歌跟彈琴的聲音，開門後整個走廊都是他的聲音，只是想就『影響到居住安寧』請他做改善。」
住戶最後無奈向房東、仲介、大樓管理員抗議，但謝震廷毫無改善，甚至傳出房東曾出面請他搬家，但至今無果。最後住戶忍不了選擇報警求助，但警方的回覆卻是：「需要在發生事實當下才有辦法勸阻。」讓住戶苦不堪言。
而同樣被控「惡鄰」的藝人，還有演員兼歌手郭書瑤，先前不僅積欠社區管理費1年，還將簽收後的包裹放至社區大廳不管，讓包裹越積越多，影響其他住戶，儘管管委會貼出公告，要求郭書瑤限期改善，但她卻選擇抽出後撕毀，誇張行徑也引爆脫粉潮，不過日前郭書瑤已經為此出面道歉。