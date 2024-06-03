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PLG季後賽／糗！林書豪飆分率國王晉級　賽後卻不知冠軍對手是誰

▲新北國王季後賽對陣福爾摩沙夢想家，林書豪率隊在季後賽以四勝兩敗晉級，連兩年打進冠軍賽。（圖／新北國王提供）
▲新北國王季後賽對陣福爾摩沙夢想家，林書豪率隊在季後賽以四勝兩敗晉級，連兩年打進冠軍賽。（圖／新北國王提供）

記者廖聿偉/綜合報導

PLG職籃聯盟新北國王當家球星林書豪今(3日)展現NBA等級的身手，在季後賽關鍵G6攻守俱佳，全場繳出33分、10籃板和6助攻，防守上也有多次精彩表現，甚至還被打破眼角濺血，最終領軍國王打敗夢想家，連兩年晉級冠軍賽。不過賽後卻出現意外插曲，林書豪竟然不知道對手是誰。

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賽後電視轉播單位訪問林書豪，談到下一輪的對手領航猿如何評價，林書豪愣了一下回覆，「所以確定對手是領航猿了嗎?」，確認之後才笑著回應，「不好意思！我只專在自己的比賽，還不知道對手是誰。領航猿就是第一名的球隊，還能說什麼？冠軍賽一定會非常艱難。」

▲新北國王林書豪攻守俱佳，率隊晉級冠軍賽。（圖／國王提供）
▲新北國王林書豪攻守俱佳，率隊晉級冠軍賽。（圖／國王提供）
林書豪：防守比進攻更重要

林書豪本場比賽防守非常精采，他也回應，「我覺得防守比進攻更重要，在高強度的季後賽，我不能那麼容易讓對手得分，而防守才是贏球之道。」

本場比賽國王在第四節才甩開夢想家，其中林書豪單節拿下10分，還外帶4籃板和2助攻，成為贏球的第一功臣。但林書豪仍表示，「夢想家非常強，是一支水平很高的球隊，跟他們交手彷彿已經在打冠軍賽。」

最後林書豪自認脾氣還要更收斂，「我不是一個好的榜樣，尤其前4場比賽，太多次發脾氣，情緒管理不佳，希望在冠軍賽能更少抱怨，最好球隊領袖。」

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