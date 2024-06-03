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野生黃仁勳簽名一簽40分鐘　大讚蘇姿丰terrific但沒要見面

▲野生黃仁勳3日晚間出現在吉品海鮮敦南店，不少民眾追星而來，黃仁勳簽名手沒停過，乾脆坐下來簽個夠！談起超微執行長蘇姿丰，他說自己也很想跟她見個面。（圖／記者鄭妤安攝，2024.6.3）
▲野生黃仁勳3日晚間出現在吉品海鮮敦南店，不少民眾追星而來，黃仁勳簽名手沒停過，乾脆坐下來簽個夠！談起超微執行長蘇姿丰，他說自己也很想跟她見個面。（圖／記者鄭妤安攝，2024.6.3）

記者鄭妤安／台北報導

COMPUTEX今（3）日舉行全球記者會，但輝達執行長黃仁勳卻顯得低調許多，只有傍晚被民眾目擊進入吉品海鮮敦南店，而野生黃仁勳的消息傳開，不少民眾追星而來，黃仁勳結束用餐乾脆在現場開起小型簽名會，簽到腳酸還坐下來繼續，一連簽上40分鐘。而媒體詢問，這次來台會跟超微執行長蘇姿丰見面嗎？黃回應「I don't think so」他說蘇很棒，如果有機會他也很想見面。

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輝達執行長黃仁勳今日一改過去的高調，傳出他傍晚出現在吉品海鮮敦南店，但這次竟從後門進入，即便如此，他仍應民眾要求合影留念。據悉，今晚是他宴請輝達同事，總共有4到5桌，每桌是1.8萬元的菜色，而聚會結束，面對大批等待的粉絲要求簽名合影通通來者不拒，怕他們餓著，還請餐廳備妥小點給外面等待的民眾。

只見黃仁勳簽了15分鐘沒停手，甚至因為太多人要簽名，乾脆坐下來簽，就這樣一連簽了40分鐘，現場還有媽媽帶著小孩來，甚至有記者也把顯卡跟手機拿給他簽名，有民眾拿到簽名開心說「昨天台大體育館進不去，現在終於看到本尊」。

有民眾聽到媒體消息，馬上前來「追星」，說之前跟朋友聊到認為黃仁勳很像是superstar，但這跟追星有很大的不同，因為明星不會帶著我們台灣賺錢，但他會帶著台灣賺錢，所以很感謝他，對我們台灣廠商這麼熱情有信心，好像「他缺少不了我們，但我們也缺少不了他。」

由於今日超微執行長蘇姿丰主題演講打頭陣，吸引媒體版面，媒體詢問有沒有機會黃蘇兩人見面？黃仁勳回應，「I don't think so」他說蘇很棒，如果有機會他也很期待跟蘇見面，強調蘇「She's very terrific」。

另外有不少學生嚮往到輝達工作，那麼需要什麼特質呢？黃仁勳當起學長，說數學、科學、商業行銷這些科目都要好之外，也要喜歡跟人群接觸，且認為自己與眾不同，並樂於與他人溝通，而他同時也要大家期待明天在COMPUTEX的談話，到時候說不定又會有重大消息了。

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