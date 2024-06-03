野生黃仁勳簽名一簽40分鐘　大讚蘇姿丰terrific但沒要見面

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只見黃仁勳簽了15分鐘沒停手，甚至因為太多人要簽名，乾脆坐下來簽，就這樣一連簽了40分鐘，現場還有媽媽帶著小孩來，甚至有記者也把顯卡跟手機拿給他簽名，有民眾拿到簽名開心說「昨天台大體育館進不去，現在終於看到本尊」。
有民眾聽到媒體消息，馬上前來「追星」，說之前跟朋友聊到認為黃仁勳很像是superstar，但這跟追星有很大的不同，因為明星不會帶著我們台灣賺錢，但他會帶著台灣賺錢，所以很感謝他，對我們台灣廠商這麼熱情有信心，好像「他缺少不了我們，但我們也缺少不了他。」
由於今日超微執行長蘇姿丰主題演講打頭陣，吸引媒體版面，媒體詢問有沒有機會黃蘇兩人見面？黃仁勳回應，「I don't think so」他說蘇很棒，如果有機會他也很期待跟蘇見面，強調蘇「She's very terrific」。
另外有不少學生嚮往到輝達工作，那麼需要什麼特質呢？黃仁勳當起學長，說數學、科學、商業行銷這些科目都要好之外，也要喜歡跟人群接觸，且認為自己與眾不同，並樂於與他人溝通，而他同時也要大家期待明天在COMPUTEX的談話，到時候說不定又會有重大消息了。
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