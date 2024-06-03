呼救「Mayday」超過5次！新竹晴空匯大火2殉職勇消未列管制名單
上月26日，新竹市晴空匯大火造成金山分隊消防員李詠真、周立鑫不幸殉職，新竹市議員楊玲宜今（3）日指出，她接獲匿名民眾提供2名殉職勇消生前發出不只1次求救訊號，也明確說明人名及受困位置，最後一次在凌晨0點15分，指揮官才終於收到訊號回覆，疑因無線電收訊不良，導致錯失黃金救援時機。
社會組/綜合報導
有民眾透過媒體爆料，2名殉職勇消生前呼救超過5次，從錄音檔內容可見，2人從凌晨12點10分第一次喊出Mayday，內容為「Mayday、Mayday，金山立鑫跟詠真受困在樓梯間，我現在搜救暫停」，之後每隔30秒至1分鐘再次呼救，一路喊到12點15分，才收到現場同仁回覆「Mayday的同仁請保持冷靜，告訴我你的位置」，並再次回應「金山立鑫跟詠真受困在樓梯間，收到」，而這也是2人最後一次呼救。
據了解，疑因火場指揮官第一時間搞不清楚到底是哪2名隊員受困發出求救，現場逐一清點人名，導致錯失黃金救援時間，2人氣瓶已耗盡，救援同仁直到凌晨0點55分才在2至3樓的樓梯間發現2人，無奈送醫後仍宣告急救無效。
楊玲宜指出，可以理解現場吵雜，但2名消防員當時已經來到低樓層樓梯間，距離地面非常接近，如果是因無線電收訊不良，導致錯失黃金救援時間，應列入未來首要檢討改善的部分，不能讓消防員在第一線打火，卻發生無法與外界聯繫情形。
消防局長李世恭說明，所有現場人員聽到Mayday的時候，訊號非常微弱，也沒有說他們是誰，如果有聽到他們是誰，就不會現場清點人數。
李世恭也進一步說明，接獲Mayday時，那段時間內有1組搜救人員，在西側樓梯在大樓後方14樓，有1組在10樓，另有1組在地下室1樓滅火，指揮官都有持續與進入火場搶救的同仁聯繫，這在譯文中都有，至於2名殉職同仁，目前也在調查為何管制站沒有他們的名字，後續正在進行相關調查。