孫安佐決定25歲要幹大事「參選議員」！友人不甩風波力挺吐內幕
孫安佐近期的爭議已經成為連日新聞焦點，不僅被爆出在泰國呼麻，還擅闖民宅脫褲露下體，事後還大動作爆料父親孫鵬給他喝符水，控訴孫鵬對他「下毒」，還表示母親狄鶯讓他非常失望。今（3）日孫安佐的友人在IG上發聲，逆風力挺，坦言孫安佐非常聰明，並表示：「他敢說自己是第2的話，沒人敢說自己是第1的好嗎，Respect。」還指出日前孫安佐曾說過要在25歲「幹大事」，疑似就是選議員。
記者施以慧／綜合報導
孫安佐的友人透露2人最近才在遊艇趴聊了很多，並曝光孫安佐想要參選議員的想法，直言孫安佐非常聰明，「他走過的境界，一堆酸民根本勾不上邊，才會一直酸，因為酸民們根本沒有他那麼高的想法。」另外也發表未來將和孫安佐一同推動大麻、毒品、性交易，以及槍枝的合法化等荒唐言論。
友人也力挺孫安佐，為他在泰國做出的一系列脫序行為發聲：「數媒體的『因果歸責』根本就錯誤了，私闖民宅主要原因，就像孫安佐自己講的，他以為那是他親戚家，畢竟他在泰國人生地不熟，而且人家都已經跟屋主道歉，也和解了那就好了，並沒有惡意要做什麼傷害人的事。」而孫安佐也轉貼該文章。
不過網友們不願買單，紛紛在貼文底下砲轟：「講真話就叫酸民嗎」、「請問他有親戚住在泰國？這麼爛的謊你也信啊」、「普通人真的能幹得出來他在美國跟泰國幹的那些屁事嗎？」
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